Российский борец угрожает украинцам в США отправить их на фронт

Российский борец и деятель кино Олег Тактаров. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Российский борец смешанных единоборств, выступавший под псевдонимом "Русский медведь", и деятель кино Олег Тактаров в эфире программы "Жизнь и судьба" сказал, что украинский вопрос в США уже давно не актуален. Также ведущий программы предположил, что большинство американцев все еще любят Россию и "русского медведя", с чем согласился спортсмен.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Кровавая барыня".

Читайте также:

(Не) любят Россию

Тактаров в эфире программы, рассказывая о своем недавнем визите в США, сказал, что Украина слетела с американской повестки дня еще после того, как Уилл Смит дал пощечину актеру Крису Року на церемонии "Оскар" в прошлом марте.

Сам он, как сообщается, спокойно летает в США и не сталкивается ни с какими проблемами из-за своей национальности.

Также путинист Тактаров рассказал, что угрожает оскорбляющим его украинцам, каким-то образом отправить их воевать в ВСУ.

"Как были все россияне, так они и остались. Потому что вот ты мне сейчас скажи что-нибудь провокационное. Унизи меня, мою страну, моего президента, мой дом. Я спрошу: "Дорогой мой, а почему тогда ты сейчас здесь, на Брайтон, бух в баре, еще проверить тебя на наркотики. Почему ты еще не в рядах ВСУ защищаешь свою родину, свой дом? Слушай, дай мне сюда свой паспорт. Я найду вариант, как его отправить и как тебя переправить в строй". Ну, это я гипотетически говоря. Они этого боятся", — сказал российский кинодеятель.

Ведущий программы Борис Корчевников предположил, что глубинная Америка все еще "любит русского медведя".

А Тактаров, согласившись, добавил, что в Украине и США всего лишь 1-2% так называемых "западенцев", которые "мстят человечеству" и навязывают свои идеи. "Западенцами" пропагандист называет предков тех людей, которые "вырезали по 100 евреев за ночь".

Напомним, советник президента США Байдена Джон Кирби заявил, что Америка предоставила Украине все необходимое для подготовки контрнаступления, и на этом поддержка не заканчивается.