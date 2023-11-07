Російський літак порушив повітряний простір Латвії — дипломата Росії викликали до МЗС

Російський літак. Ілюстративне фото: wikipedia.org

Повітряні сили Латвії сьогодні, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного кордону російським літаком. Представника РФ викликали до Міністерства зовнішніх справ Латвії.

Про це повідомляє Delfi.

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За інформацією латвійського Міністерства оборони, російський літак перетнув повітряний простір Латвії. Після інциденту повітряне судно повернулося на територію РФ.

Згодом Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. ЗС Латвії надіслали оперативну інформацію про цей випадок в НАТО.

Згодом у МЗС Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, Сейм Латвії розглянув на попередньому читанні законодавчу ініціативу щодо конфіскації машин із російськими номерами. Пропонується вилучати авто для подальшої передачі їх Україні.

Також Латвія надасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Відповідне рішення підтримав латвійський уряд.