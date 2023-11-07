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Російський літак порушив повітряний простір Латвії — дипломата Росії викликали до МЗС

7 листопада 2023 21:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російський літак порушив повітряний простір Латвії — дипломата Росії викликали до МЗС
Російський літак. Ілюстративне фото: wikipedia.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряні сили Латвії сьогодні, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного кордону російським літаком. Представника РФ викликали до Міністерства зовнішніх справ Латвії.

Про це повідомляє Delfi.

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Літак РФ порушив повітряний простір Латвії

За інформацією латвійського Міністерства оборони, російський літак перетнув повітряний простір Латвії. Після інциденту повітряне судно повернулося на територію РФ.

Згодом Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. ЗС Латвії надіслали оперативну інформацію про цей випадок в НАТО.

Згодом у МЗС Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, Сейм Латвії розглянув на попередньому читанні законодавчу ініціативу щодо конфіскації машин із російськими номерами. Пропонується вилучати авто для подальшої передачі їх Україні.

Також Латвія надасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Відповідне рішення підтримав латвійський уряд.

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