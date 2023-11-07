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Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии — дипломата России вызвали в МИД

7 ноября 2023 21:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии — дипломата России вызвали в МИД
Российский самолет. Иллюстративное фото: wikipedia.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушные силы Латвии сегодня, 7 ноября, зафиксировали нарушение воздушной границы российским самолетом. Представителя РФ вызвали в Министерство внешних дел Латвии.

Об этом сообщает Delfi.

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Самолет РФ нарушил воздушное пространство Латвии

По информации латвийского Министерства обороны, российский самолет пересек воздушное пространство Латвии. После инцидента воздушное судно вернулось на территорию РФ.

Впоследствии Национальные Вооруженные силы предприняли необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. ВС Латвии направили оперативную информацию об этом случае в НАТО.

Затем в МИД Латвии вызвали временного уполномоченного сотрудника посольства России в Латвии, ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом.

Напомним, Сейм Латвии рассмотрел на предварительном чтении законодательную инициативу по конфискации машин с российскими номерами. Предлагается изымать авто для последующей передачи их Украине.

Также Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.

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