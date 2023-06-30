Російський олігарх Лісін перевів частину своїх статків до Абу-Дабі, — Bloomberg

Володимир Лісін. Фото: Bloomberg

Олігарх з Росії Володимир Лісін перевів частки своїх статків в "Новолипецькому металургійному комбінаті" та "ПГК" з Кіпру до компаній в Абу-Дабі (ОАЕ). Його статки становлять близько 23 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією джерел агентства, олігарх перевів свої частини в ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" та АТ "Первая грузовая компания" ("ПГК") з Кіпру до компаній спеціального призначення Serenity II Holdings та Nebula II Holdings в Абу-Дабі.

Представник з металургійної компанії підтвердив ці дані.

"Більша частина статків Лісіна походить від його 79,3% акцій Новолипецького металургійного комбінату, виробника металу, акції якого котируються на біржі. Станом на грудень 2022 року він володів акціями через кіпрську холдингову компанію Fletcher Group Holdings", — зазначають у виданні.

Прихильність до ОАЕ

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну оліхархи з РФ стали прихильниками Об'єднаних Арабських Еміратів. Їх привабили низькі податки, міжнародні зв'язки та відносна відкритість "їхніх статків, що контрастує з більшою частиною решти світу".

"З іншого боку, російський уряд заохочує багатіїв повертати свої гроші додому, пропонуючи низькоподаткові внутрішні "офшорні" зони та підвищуючи вартість зберігання активів у традиційних притулках, таких як Кіпр або Мальта. Хоча спочатку цей варіант обрали небагато, зараз він також набуває популярності, оскільки лавина санкцій залишила заможних росіян з дедалі меншим набором можливостей управляти своїм багатством", — кажуть журналісти.

Також у виданні наголошують, що Лісін не знаходиться під санкціями США, Великої Британії або Європейського Союзу.

Нагадаємо, скандальний український олігарх Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний статус через роботу в одній з агенцій ООН — UNIDO, яка сприяє індустріалізації країн третього світу. "Дипломатом" його зробила Білорусь, щоб уникнути екстрадиції до США.