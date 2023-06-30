Российский олигарх Лисин перевел часть своего состояния в Абу-Даби, — Bloomberg

Владимир Лисин. Фото: Bloomberg

Олигарх из России Владимир Лисин перевел доли своего состояния в "Новолипецком металлургическом комбинате" и "ПГК" из Кипра в компании в Абу-Даби (ОАЭ). Его состояние составляет около 23 млрд дол.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации источников агентства, олигарх перевел свои части в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и АО "Первая грузовая компания" ("ПГК") из Кипра в компании специального назначения Serenity II Holdings и Nebula II Holdings в Абу-Даби.

Представитель металлургической компании подтвердил эти данные.

"Большая часть состояния Лисина происходит от его 79,3% акций Новолипецкого металлургического комбината, производителя металла, акции которого котируются на бирже. По состоянию на декабрь 2022 года он владел акциями через кипрскую холдинговую компанию Fletcher Group Holdings", — отмечают в издании.

Сторонники ОАЭ

Отмечается, что после российского вторжения в Украину олихархи из РФ стали сторонниками Объединенных Арабских Эмиратов. Их привлекли низкие налоги, международные связи и относительная открытость "их состояния, что контрастирует с большей частью остального мира".

"С другой стороны, российское правительство поощряет богачей возвращать свои деньги домой, предлагая низконалоговые внутренние "оффшорные" зоны и повышая стоимость хранения активов в традиционных приютах, таких как Кипр или Мальта. Хотя поначалу этот вариант выбрали немного, сейчас оно также приобретает популярность, поскольку лавина санкций оставила состоятельных россиян с меньшим набором возможностей управлять своим богатством", — говорят журналисты.

Также в издании подчеркивают, что Лисин не находится под санкциями США, Великобритании или Европейского Союза.

Напомним, скандальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический статус через работу в одном из агентств ООН — UNIDO, которое способствует индустриализации стран третьего мира. "Дипломатом" его сделала Беларусь во избежание экстрадиции в США.