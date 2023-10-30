Російський олігарх Олексій Кузьмічєв взятий під варту у Франції

Російський олігарх Олексій Кузьмічєв. Фото: svoboda.org

Російський олігарх Олексій Кузьмічєв був затриманий французькими правоохоронцями. Від початку російського вторгнення до України він перебував під санкціями.

Про це повідомляє Le Monde.

Читайте також:

У Франції затримали російського олігарха

За інформацією видання Олексія Кузьмічєва затримали вранці в понеділок, 30 жовтня. У Національній фінансовій прокуратурі Франції (НФП) підтвердили цю інформацію.

Також у відомстві уточнили, що провели обшуки у різних місцях, зокрема у паризькому будинку олігарха. Кузьмічєв володіє приватним маєтком, розташованим у 7-му окрузі столиці Франції. Обшуки також пройшли на віллі олігарха в Сан-Тропе.

Ким є Олексій Кузьмічєв

Кузьмічєв є співакціонером консорціуму "Альфа-Груп", який володіє Альфа-банком. У Європі він вважається одним із найвпливовіших людей у ​​Росії. Крім того, ніхто не сумнівається у його близьких зв'язках з президентом Путіним.

Європейські санкції теоретично забороняють присутність осіб на європейській території, але джерело, близьке до олігарха, вказує Le Monde, що Кузьмічєв уже перебував у Франції на момент його внесення до санкційного списку.

До обшуків було залучено шістдесят осіб, у тому числі поліцейські з Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF), відповідальні за розслідування.

Також до операції залучено 40 поліцейських спецпризначенців, які прибули, щоб охороняти маєток олігарха.

Раныше ми повідомляли, що нью-йоркська прокуратура США подала позов про цивільну конфіскацію 106-метрової супер’яхти Amadea вартістю понад 300 мільйонів доларів. За повідомленням, вона належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Нагадуємо, що Служба безпеки України заарештувала всі українські корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та фінансують російську агресію.