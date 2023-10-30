Российский олигарх Алексей Кузьмичев взят под стражу во Франции

Российский олигарх Алексей Кузьмичев. Фото: svoboda.org

Российский олигарх Алексей Кузьмичев был задержан французскими стражами порядка. С начала российского вторжения в Украину он находился под санкциями.

Об этом сообщает Le Monde.

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По информации издания, Алексея Кузьмичева задержали утром в понедельник, 30 октября. В Национальной финансовой прокуратуре Франции (НФП) подтвердили эту информацию.

Также в ведомстве уточнили, что провели обыски в разных местах, в том числе в парижском доме олигарха. Кузьмичев владеет частным поместьем, расположенным в 7-м округе столицы Франции. Обыски также прошли на вилле олигарха в Сан-Тропе.

Кем является Алексей Кузьмичев

Кузьмичев является соакционером консорциума "Альфа-Групп", владеющего Альфа-банком. В Европе он считается одним из самых влиятельных людей в России. Кроме того, никто не сомневается в его близких связях с президентом Путиным.

Европейские санкции теоретически запрещают присутствие лиц на европейской территории, но источник, близкий к олигарху, указывает Le Monde, что Кузьмичев уже находился во Франции на момент его внесения в санкционный список.

К обыскам были привлечены шестьдесят человек, в том числе полицейские из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF), ответственные за расследование.

Также к операции привлечены 40 полицейских спецназовцев, прибывших чтобы охранять имение олигарха.

Ранее мы сообщали, что нью-йоркская прокуратура США подала иск о гражданской конфискации 106-метровой суперяхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов. По сообщению, она принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала все украинские корпоративные права, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение президента России Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.