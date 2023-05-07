Російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем
Нещодавно, 5 травня, російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час польоту над Чорним морем. Це сталося неподалік повітряного простору Румунії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.
Чергова провокація Росії
"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", — зазначається в заяві міністерства.
Після таких дій два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, були попереджені Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні. Однак у румунському Міноборони зазначили, що втручатися в ситуацію не було потреби.
Польський екіпаж діяв спокійно та професійно "в ситуації, безвідповідально створеній російським пілотом, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35". L410 Turbolet благополучно приземлився у районі аеропорту Михайла Когелнічана. Ніхто не постраждав.
"Зовсім неприйнятна агресивна поведінка, подібна до тієї, яку продемонстрував бойовий літак Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні", — зазначили у Міноборони Румунії.
Нагадаємо, що окупанти в Чорному морі нарощують кількість ракетоносіїв. Так, наразі вони збільшили своє корабельне угруповання чотирма надводними ракетоносіями.