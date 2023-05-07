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Російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем

7 травня 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем
Су-35 маневрує у повітряному просторі. Ілюстративне фото: wallpaperflare.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 5 травня, російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час польоту над Чорним морем. Це сталося неподалік повітряного простору Румунії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

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"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", — зазначається в заяві міністерства.

Після таких дій два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, були попереджені Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні. Однак у румунському Міноборони зазначили, що втручатися в ситуацію не було потреби.

Польський екіпаж діяв спокійно та професійно "в ситуації, безвідповідально створеній російським пілотом, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35". L410 Turbolet благополучно приземлився у районі аеропорту Михайла Когелнічана. Ніхто не постраждав.

"Зовсім неприйнятна агресивна поведінка, подібна до тієї, яку продемонстрував бойовий літак Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні", — зазначили у Міноборони Румунії.

Нагадаємо, що окупанти в Чорному морі нарощують кількість ракетоносіїв. Так, наразі вони збільшили своє корабельне угруповання чотирма надводними ракетоносіями. 

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