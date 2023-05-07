Российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем

Су-35 маневрирует в воздушном пространстве. Иллюстративное фото: wallpaperflare.com

Недавно 5 мая российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время полета над Черным морем. Это произошло недалеко от воздушного пространства Румынии.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

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"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами", — отмечается в заявлении министерства.

После таких действий два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были предупреждены Объединенным центром воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне. Однако в румынском Минобороны отметили, что вмешиваться в ситуацию не было нужды.

Польский экипаж действовал спокойно и профессионально "в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35". L410 Turbolet благополучно приземлился в районе аэропорта Михаила Когелничана. Никто не пострадал.

"Совершенно неприемлемо агрессивное поведение, подобно тому, которое продемонстрировал боевой самолет Российской Федерации относительно невооруженного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в Черноморском бассейне", — отметили в Минобороны Румынии.

Напомним, что оккупанты в Черном море наращивают количество ракетоносителей. Так, они увеличили свою корабельную группировку четырьмя надводными ракетоносителями.