Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем arrow

Российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем

7 мая 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем
Су-35 маневрирует в воздушном пространстве. Иллюстративное фото: wallpaperflare.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно 5 мая российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время полета над Черным морем. Это произошло недалеко от воздушного пространства Румынии.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Читайте также:

Очередная провокация России

"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами", — отмечается в заявлении министерства.

После таких действий два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были предупреждены Объединенным центром воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне. Однако в румынском Минобороны отметили, что вмешиваться в ситуацию не было нужды.

Польский экипаж действовал спокойно и профессионально "в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35". L410 Turbolet благополучно приземлился в районе аэропорта Михаила Когелничана. Никто не пострадал.

"Совершенно неприемлемо агрессивное поведение, подобно тому, которое продемонстрировал боевой самолет Российской Федерации относительно невооруженного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в Черноморском бассейне", — отметили в Минобороны Румынии.

Напомним, что оккупанты в Черном море наращивают количество ракетоносителей. Так, они увеличили свою корабельную группировку четырьмя надводными ракетоносителями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас