Російський воєнний злочинець "засвітися" на відпочинку в Італії

Російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Фото: t.me/ssternenko

В Італії відпочиває російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Він заявляв, що Європа скоро зникне.

Про це розповів волонтер Сергій Стерненко.

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Стерненко поширив інформацію про відпочинок російського воєнного злочинця в Італії для того, щоб змусити Офіс генпрокурора швидко зреагувати.

"В Італії зараз відпочиває російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Останні фото з міста Верона", — розповів волонтер.

Допис з Instagram-акаунту Катанаєва. Фото: скриншот

Допис з Instagram-акаунту Катанаєва. Фото: скриншот

За словами Стерненка, Катанаєв раніше казав, що Європа скоро зникне, але сам поїхав туди попити вина. В Італії Катанаєв прибув ще 9 вересня. Перед цим його депортували з Молдови.

"Незрозуміло, чому він не був у міжнародному розшуку, але сподіваюсь, буде реакція від прокуратури. Потрібно терміново вживати заходів для затримання Катанаєва, інакше він встигне втекти", — додав волонтер.

Допис з Instagram-акаунту Катанаєва. Фото: скриншот

Російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Фото: t.me/ssternenko

Російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Фото: t.me/ssternenko

Допис Стерненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти знущаються з мирних жителів України та військовополонених на окупованих територіях. Такі тортури досягли рівня, який є систематичною та схвалюваною Кремлем політикою.

Також ми писали, що у міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.