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Российский военный преступник "засветился" на отдыхе в Италии

13 сентября 2023 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский военный преступник "засветился" на отдыхе в Италии
Российский военный преступник Иван Катанаев. Фото: t.me/ssternenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Италии отдыхает российский военный преступник Иван Катанаев. Он заявлял, что Европа скоро исчезнет.

Об этом рассказал волонтер Сергей Стерненко.

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Стерненко распространил информацию об отдыхе российского военного преступника в Италии, чтобы заставить Офис генпрокурора быстро среагировать.

"В Италии сейчас отдыхает российский военный преступник Иван Катанаев. Последние фото из города Верона", — рассказал волонтер.

Российский военный преступник Иван Катанаев
Пост из Instagram-аккаунта Катанаева. Фото: скриншот
Российский военный преступник Иван Катанаев
Пост из Instagram-аккаунта Катанаева. Фото: скриншот

По словам Стерненко, Катанаев ранее говорил, что Европа скоро исчезнет, но сам поехал туда попить вина. В Италию Катанаев прибыл еще 9 сентября. До этого его депортировали из Молдовы.

"Непонятно, почему он не был в международном розыске, но надеюсь, будет реакция от прокуратуры. Нужно срочно принимать меры по задержанию Катанаева, иначе он успеет убежать", — добавил волонтер.

Российский военный преступник Иван Катанаев
Пост из Instagram-аккаунта Катанаева. Фото: скриншот
Российский военный преступник Иван Катанаев
Российский военный преступник Иван Катанаев. Фото: t.me/ssternenko
Российский военный преступник Иван Катанаев
Российский военный преступник Иван Катанаев. Фото: t.me/ssternenko
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Пост Стерненко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты издеваются над мирными жителями Украины и военнопленными на оккупированных территориях. Такая пытка достигла уровня, который является систематической и одобряемой Кремлем политикой.

Также мы писали, что в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

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