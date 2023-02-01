Російських медійників хочуть виключити із Міжнародної федерації журналістів

Механізм виключення СЖР розпочався після того, як вона у жовтні 2022 року відкрила чотири представництва на анексованих росією територіях України

Міжнародна федерація журналістів у середу висловила жаль через вихід представників чотирьох країн через присутність в організації Союзу журналістів росії, й оголосила, коли буде розглянуте рішення про можливе виключення останніх.

Про це йдеться в заяві на сайті МФЖ, пише "Європейська правда".

Виключення російських медійників з Міжнародної федерації журналістів

Там стверджується, що організація визнає право членів на добровільний вихід і продовжить залучати нових членів по всьому світу, "надаючи підтримку чинним членським організаціям та підтримуючи діалог, спрямований на захист прав журналістів та працівників ЗМІ".

Коментуючи питання виключення з МФЖ Союзу журналістів росії, в організації зазначили, що вже відповідали на нього країнам, які вийшли, зокрема й на двох зустрічах у Копенгагені 20 вересня 2022 року та 27 січня 2023 року.

"Попри це, 19 грудня профспілки нордичних країн заявили, що не мають довіри до МФЖ, що вони не задоволені трьома питаннями: "росія", "Прозорість" і "Демократія", — зазначається в заяві Міжнародної федерації журналістів.

Там додали, що механізм виключення СЖР було залучено після того, як вона у жовтні 2022 року відкрила чотири представництва на анексованих росією територіях України. Відповідно до статті 16 конституції МФЖ, це питання має спершу розслідувати генеральний секретар організації, після чого – доповісти виконавчому комітету.

"Звіт генерального секретаря буде представлений адміністративному комітету 9 лютого і розглянутий 22 лютого на позачерговій сесії виконавчого комітету, який має повноваження призупинити членство СЖР", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські ЗМІ часто поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні та злочини російських військ. Наприклад, Президент Володимир Зеленський виступив на листопадовому саміті G20. Він представив українську формулу миру, основою та пріоритетом якої є міжнародна безпека — ядерна, енергетична, продовольча, екологічна, і, звичайно, військова безпека, яка стосується всіх.

А російські ЗМІ вирізали частину промови Зеленського на саміті G20.

Взагалі вирізаними із промови Зеленського виявилися слова про масові поховання жертв окупантів, виявлені на звільнених територій. Також російські пропагандистські ЗМІ "забули" процитувати слова українського Президента про спроби рф перетворити холод на зброю, а також порівняння звільнення Херсона із висадкою військ союзників у Нормандії 1944 року.