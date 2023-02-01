Российских медийщиков хотят исключить из Международной федерации журналистов

Механизм исключения СЖР начался после того, как она в октябре 2022 года открыла четыре представительства на аннексированных Россией территориях Украины.

Международная федерация журналистов в среду выразила сожаление по поводу выхода представителей четырех стран из-за присутствия в организации Союза журналистов россии, и объявила, когда будет рассмотрено решение о возможном исключении последних.

Об этом говорится в заявлении на сайте МФЖ, пишет "Европейская правда".

Исключение российских медийщиков из Международной федерации журналистов

Там утверждается, что организация признает право членов на добровольный выход и продолжит привлекать новых членов по всему миру, "поддерживая действующие членские организации и поддерживая диалог, направленный на защиту прав журналистов и работников СМИ".

Комментируя вопрос исключения из МФЖ Союза журналистов России, в организации отметили, что уже отвечали на него вышедшим странам, в том числе и на двух встречах в Копенгагене 20 сентября 2022 года и 27 января 2023 года.

"Несмотря на это, 19 декабря профсоюзы нордических стран заявили, что у них нет доверия к МФЖ, что они не удовлетворены тремя вопросами: "россия", "Прозрачность" и "Демократия", — отмечается в заявлении Международной федерации журналистов.

Там добавили, что механизм исключения СЖР был привлечен после того, как она в октябре 2022 года открыла четыре представительства на аннексированных Россией территориях Украины. Согласно статье 16 конституции МФЖ, этот вопрос должен сначала расследовать генеральный секретарь организации, после чего – доложить исполнительному комитету.

"Отчет генерального секретаря будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен 22 февраля на внеочередной сессии исполнительного комитета, у которого есть полномочия приостановить членство СЖР", — говорится в сообщении.

Напомним, российские СМИ часто распространяют фейки и дезинформацию о войне в Украине и преступлениях российских войск. К примеру, Президент Владимир Зеленский выступил на ноябрьском саммите G20. Он представил украинскую формулу мира, основой и приоритетом которой является международная безопасность — ядерная, энергетическая, продовольственная, экологическая и, конечно, военная безопасность, которая касается всех.

А российские СМИ вырезали часть речи Зеленского на саммите G20.

Вообще вырезанными из речи Зеленского оказались слова о массовых захоронениях жертв оккупантов, обнаруженных на освобожденных территориях. Также российские пропагандистские СМИ "забыли" процитировать слова украинского Президента о попытках России превратить холод в оружие, а также сравнение освобождения Херсона с высадкой войск союзников в Нормандии 1944 года.