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Російського чиновника не впустили до Данії на міжнародну конференцію

13 вересня 2023 12:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російського чиновника не впустили до Данії на міжнародну конференцію
Європейська конференція з охорони здоров'я в Данії. Фото: european-nutrition.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заступника міністра охорони здоров'я Росії Олега Салагая не випустили з аеропорту Копенгагена для участі в конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я в Данії.

Про це повідомляє Politico.

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Російського чиновника не випустили з аеропорту

"На цьому заході мав бути присутній державний секретар і заступник міністра охорони здоров’я Салагай. Однак в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в’їзді до Данії", — написало посольство Росії в Данії в Telegram.

Засуджуючи інцидент, посольство вимагало від влади Данії вибачень. За даними місцевих ЗМІ, МЗС Данії розслідує цю справу.

Конференція ВООЗ — це регіональна зустріч із "застосування поведінкових і культурних ідей для здоров’я", яка проходить у Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Шпигуни РФ у Данії

Відмова сталася через боротьбу між Данією та Росією щодо кількості чиновників, які працюють у посольствах одна одної.

Під час візових переговорів для співробітників посольства Данії в Москві Росія неодноразово подавала запити на отримання візи до Копенгагена, щоб наповнити російське посольство в цій країні "недекларованими агентами" або шпигунами, заявив раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

До 29 вересня кількість співробіників у посольстві Росії в Копенгагені має скоротитися до п'яти дипломатів і 20 осіб адміністративно-технічного персоналу, щоб привести його у відповідність з кількістю співробітників посольства Данії в Москві.

Раніше ми повідомляли, що генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.

Нагадуємо, у середу, 6 вересня, до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. 

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