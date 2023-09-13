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Российского чиновника не пустили в Данию на международную конференцию

13 сентября 2023 12:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российского чиновника не пустили в Данию на международную конференцию
Европейская конференция по здравоохранению в Дании. Фото: european-nutrition.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая не выпустили из аэропорта Копенгагена для участия в конференции Всемирной организации здравоохранения в Дании.

Об этом сообщает Politico.

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Российского чиновника не выпустили из аэропорта

"На этом мероприятии должен присутствовать государственный секретарь и заместитель министра здравоохранения Салагай. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", — написало посольство России в Дании в Telegram.

Осуждая инцидент, посольство требовало от властей Дании извинений. По данным местных СМИ, МИД Дании расследует это дело.

Конференция ВОЗ – это региональная встреча по "применению поведенческих и культурных идей для здоровья", которая проходит в Копенгагене с 12 по 14 сентября.

Шпионы РФ в Дании

Отказ произошел из-за борьбы между Данией и Россией по количеству чиновников, работающих в посольствах друг друга.

В ходе визовых переговоров для сотрудников посольства Дании в Москве Россия неоднократно подавала запросы на получение визы в Копенгаген, чтобы наполнить российское посольство в этой стране "недекларируемыми агентами" или шпионами, заявил ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

До 29 сентября количество сотрудников в посольстве России в Копенгагене должно сократиться до пяти дипломатов и 20 человек административно-технического персонала, чтобы привести его в соответствие с количеством сотрудников посольства Дании в Москве.

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор Андрей Костин показал премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче. Глава датского правительства возложила цветы на могилы замученных до смерти людей.

Напомним, в среду, 6 сентября, в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

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