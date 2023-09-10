Російську журналістку не пустили на прессконференцію до Макрона: подробиці

Журналісти заходять на конференцію до президента Франції. Фото: скриншот з відео росЗМІ

Російській пропагандистці не дозволили відвідати пресконференцію президента Франції Емманюеля Макрона. Сталося це під час саміту G20.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як це сталося

Зазначається, що охоронець французького лідера пустив всіх журналістів, крім російської медійниці.

Після цього вона почала заявляти про дискримінацію та показали свої справжні "знання" в англійській мові.

Ситуація з представниками РФ

Раніше Еммануель Макрон прокоментував можливість допуску російських спортсменів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. На думку політика, розв'язання цієї проблеми потребує виваженого вирішення.

Нагадаємо, Макрон також заявляв, що російського диктатора Володимира Путіна, можливо, не вдасться відправити до Гааги. Він виступив проти його арешту, якщо президент РФ виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.