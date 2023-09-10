Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Російську журналістку не пустили на прессконференцію до Макрона: подробиці arrow

Російську журналістку не пустили на прессконференцію до Макрона: подробиці

10 вересня 2023 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російську журналістку не пустили на прессконференцію до Макрона: подробиці
Журналісти заходять на конференцію до президента Франції. Фото: скриншот з відео росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російській пропагандистці не дозволили відвідати пресконференцію президента Франції Емманюеля Макрона. Сталося це під час саміту G20.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Як це сталося

Зазначається, що охоронець французького лідера пустив всіх журналістів, крім російської медійниці. 

Після цього вона почала заявляти про дискримінацію та показали свої справжні "знання" в англійській мові.

Ситуація з представниками РФ

Раніше Еммануель Макрон прокоментував можливість допуску російських спортсменів до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. На думку політика, розв'язання цієї проблеми потребує виваженого вирішення.

Нагадаємо, Макрон також заявляв, що російського диктатора Володимира Путіна, можливо, не вдасться відправити до Гааги. Він виступив проти його арешту, якщо президент РФ виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз