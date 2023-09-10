Российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию к Макрону: подробности
Российской пропагандистке не разрешили посетить пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Произошло это во время саммита G20.
Об этом сообщают российские СМИ.
Как это произошло
Отмечается, что охранник французского лидера пустил всех журналистов, кроме российской журналистки.
После этого она начала заявлять о дискриминации и показала свои настоящие "знания" в английском языке.
Ситуация с представителями РФ
Ранее Эммануэль Макрон прокомментировал возможность допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм-2024 в Париже. По мнению политика, решение этой проблемы требует взвешенного решения.
Напомним, Макрон также заявлял, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, не удастся отправить в Гаагу. Он выступил против его ареста, если президент РФ окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.