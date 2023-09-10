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Российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию к Макрону: подробности

10 сентября 2023 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию к Макрону: подробности
Журналисты заходят на конференцию к президенту Франции. Фото: скриншот с видео росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российской пропагандистке не разрешили посетить пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Произошло это во время саммита G20.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как это произошло

Отмечается, что охранник французского лидера пустил всех журналистов, кроме российской журналистки. 

После этого она начала заявлять о дискриминации и показала свои настоящие "знания" в английском языке.

Ситуация с представителями РФ

Ранее Эммануэль Макрон прокомментировал возможность допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм-2024 в Париже. По мнению политика, решение этой проблемы требует взвешенного решения.

Напомним, Макрон также заявлял, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, не удастся отправить в Гаагу. Он выступил против его ареста, если президент РФ окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.

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