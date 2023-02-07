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Росії ніде купити обладнання та запчастини: яка країна покрила половину потреб рф

7 лютого 2023 18:46
оновлено: 18:46
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Через санкції 67% підприємств вимушено перейшли на неякісні китайські комплектуючі та запчастини
67% російських підприємств перейшли на китайське обладнання
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська економіка після запровадження західних санкцій зіткнулася із нестачею обладнання, запчастин та комплектуючих. Дві третини підприємств вимушено перейшли на гірші китайські аналоги.

Про це повідомило російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на результати опитування, проведеного Інститутом Гайдара.

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Російські компанії після запровадження санкцій Євросоюзу, США, Японії та інших розвинутих країн відчули дефіцит як обладнання, так і запчастин з комплектуючими.

Ці проблеми 67% із числа опитаних Інститутом Гайдара підприємств закрили за допомогою китайських аналогів.

Разом з тим, російський бізнес визнав, що обладнання і комплектуючі з Китаю є гіршими, тому такий перехід є вимушеним і продиктований тільки запровадженням санкцій проти країни-агресора.

Росія обходить санкції

Разом з тим, 15% російських підприємств визнали, що тим чи іншим способом змогли організувати постачання "підсанкційного" обладнання і комплектуючих.

Так само запчастини із країн, які запровадили санкції проти російської федерації, продовжують отримувати 22% компаній в російській федерації.

Крім деталей з Китая, російські підприємства також намагаються використовувати обладнання і комплектуючі, виготовлені в самій росії чи на території країн-членів Євразійського економічного союзу.

Нагадаємо, що аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute, проаналізувавши ефективність антиросійських санкцій станом на лютий 2023 року, зазначив, що в 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

2023-2024 роки відрізнятимуться від минулого року тим, що експорт більше не компенсуватиме слабший внутрішній попит. До 2024 року російська економіка буде приблизно на 11% меншою, ніж у 2021 році, і на 16% меншою, ніж у сценарії без війни.

Фото з відкритих джерел

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