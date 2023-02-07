Из-за санкций 67% предприятий вынужденно перешли на некачественные китайские комплектующие и запчасти

67% российских предприятий перешли на китайское оборудование

Российская экономика после введения западных санкций столкнулась с нехваткой оборудования, запчастей и комплектующих. Две трети предприятий вынужденно перешли на худшие китайские аналоги.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом Гайдара.

Китайское импортозамещение

Российские компании после введения санкций Евросоюза, США, Японии и других развитых стран испытали дефицит как оборудования, так и запчастей с комплектующими.

Эти проблемы 67% из числа опрошенных Институтом Гайдара предприятий закрыли с помощью китайских аналогов.

Вместе с тем, российский бизнес признал, что оборудование и комплектующие из Китая хуже, поэтому такой переход вынужденный и продиктован только введением санкций против страны-агрессора.

Россия обходит санкции

Вместе с тем 15% российских предприятий признали, что тем или иным способом смогли организовать поставки "подсанкционного" оборудования и комплектующих.

Так же запчасти из стран, введенных санкциями против российской федерации, продолжают получать 22% компаний в российской федерации.

Помимо деталей из Китая, российские предприятия также пытаются использовать оборудование и комплектующие, изготовленные в россии или на территории стран-членов Евразийского экономического союза.

Напомним, что аналитический центр при Киевской школе экономики – KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года, отметил, что в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году – еще на 2, 0%.

2023-2024 годы будут отличаться от прошлого года тем, что экспорт больше не будет компенсировать более слабый внутренний спрос. К 2024 году российская экономика будет примерно на 11% меньше, чем в 2021 году, и на 16% меньше, чем в сценарии без войны.

Фото из открытых источников