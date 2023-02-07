Из-за санкций 67% предприятий вынужденно перешли на некачественные китайские комплектующие и запчасти

России негде купить оборудование и запчасти: какая страна покрыла половину потребностей рф
Российская экономика после введения западных санкций столкнулась с нехваткой оборудования, запчастей и комплектующих. Две трети предприятий вынужденно перешли на худшие китайские аналоги.
Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом Гайдара.
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Китайское импортозамещение
Российские компании после введения санкций Евросоюза, США, Японии и других развитых стран испытали дефицит как оборудования, так и запчастей с комплектующими.
Эти проблемы 67% из числа опрошенных Институтом Гайдара предприятий закрыли с помощью китайских аналогов.
Вместе с тем, российский бизнес признал, что оборудование и комплектующие из Китая хуже, поэтому такой переход вынужденный и продиктован только введением санкций против страны-агрессора.
Россия обходит санкции
Вместе с тем 15% российских предприятий признали, что тем или иным способом смогли организовать поставки "подсанкционного" оборудования и комплектующих.
Так же запчасти из стран, введенных санкциями против российской федерации, продолжают получать 22% компаний в российской федерации.
Помимо деталей из Китая, российские предприятия также пытаются использовать оборудование и комплектующие, изготовленные в россии или на территории стран-членов Евразийского экономического союза.
Напомним, что аналитический центр при Киевской школе экономики – KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года, отметил, что в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году – еще на 2, 0%.
2023-2024 годы будут отличаться от прошлого года тем, что экспорт больше не будет компенсировать более слабый внутренний спрос. К 2024 году российская экономика будет примерно на 11% меньше, чем в 2021 году, и на 16% меньше, чем в сценарии без войны.
Фото из открытых источников