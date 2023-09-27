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Розбився під час посадки: у мережі показали падіння російського літака Іл-76 в Малі

27 вересня 2023 14:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Розбився під час посадки: у мережі показали падіння російського літака Іл-76 в Малі
Авіатроща у Малі. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Близько 10 ранку 23 вересня у аеропорту Малі розбився російський літак Іл-76, на борту якого могли бути "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки.

Про це свідчать кадри опубліковані у соцмережах. 

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На нових кадрах з місця події видно, як літак спочатку перетинає злітно-посадкову смугу, а потім летить геть і через кілька секунд розбивається. Після вибуху стовп чорного густого диму здімається до неба. 

Авіакатастрофа трапилась у аеропорту Цао у Малі. Деякі ЗМІ повідомляли, що літак впав через несправність бака.

Тоді загинули 140 осіб пасажирів Іл-76, серед яких були як малійські військові, так і найманці ПВК "Вагнер". 

Нагадаємо, експерт пояснив, навіщо Кремль повертає на війну "вагнерівців".

Також стало відомо, чи вплинуть найманці на темп контрнаступу ЗСУ.

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