Розбився під час посадки: у мережі показали падіння російського літака Іл-76 в Малі

Авіатроща у Малі. Фото: скриншот з відео

Близько 10 ранку 23 вересня у аеропорту Малі розбився російський літак Іл-76, на борту якого могли бути "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки.

Про це свідчать кадри опубліковані у соцмережах.

Читайте також:

Що відомо про авіакатастрофу у Малі

На нових кадрах з місця події видно, як літак спочатку перетинає злітно-посадкову смугу, а потім летить геть і через кілька секунд розбивається. Після вибуху стовп чорного густого диму здімається до неба.

Авіакатастрофа трапилась у аеропорту Цао у Малі. Деякі ЗМІ повідомляли, що літак впав через несправність бака.

Тоді загинули 140 осіб пасажирів Іл-76, серед яких були як малійські військові, так і найманці ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, експерт пояснив, навіщо Кремль повертає на війну "вагнерівців".

Також стало відомо, чи вплинуть найманці на темп контрнаступу ЗСУ.