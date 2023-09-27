Разбился при посадке: в сети показали падение российского самолета Ил-76 в Мали
Около 10 утра 23 сентября в аэропорту Мали разбился российский самолет Ил-76, на борту которого могли быть "вагнеровцы". Авиакатастрофа случилась прямо во время посадки.
Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях.
Что известно об авиакатастрофе в Мали
На новых кадрах с места происшествия видно, как самолет сначала пересекает взлетно-посадочную полосу, а затем вылетает и через несколько секунд разбивается. После взрыва столб черного густого дыма вздымается в небо.
Авиакатастрофа произошла в аэропорту Цао в Мали. Некоторые СМИ сообщали, что самолет упал из-за неисправности бака.
Тогда погибли 140 человек пассажиров Ил-76, среди которых были как малийские военные, так и наемники ЧВК "Вагнер".
Напомним, эксперт объяснил, зачем Кремль возвращает на войну "вагнеровцев".
Также стало известно, повлияют ли наемники на темп контрнаступления ВСУ.