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Разбился при посадке: в сети показали падение российского самолета Ил-76 в Мали

27 сентября 2023 14:07
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Разбился при посадке: в сети показали падение российского самолета Ил-76 в Мали
Авиакатастрофа в Мали. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Около 10 утра 23 сентября в аэропорту Мали разбился российский самолет Ил-76, на борту которого могли быть "вагнеровцы". Авиакатастрофа случилась прямо во время посадки.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях.

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На новых кадрах с места происшествия видно, как самолет сначала пересекает взлетно-посадочную полосу, а затем вылетает и через несколько секунд разбивается. После взрыва столб черного густого дыма вздымается в небо.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Цао в Мали. Некоторые СМИ сообщали, что самолет упал из-за неисправности бака.

Тогда погибли 140 человек пассажиров Ил-76, среди которых были как малийские военные, так и наемники ЧВК "Вагнер".

Напомним, эксперт объяснил, зачем Кремль возвращает на войну "вагнеровцев".

Также стало известно, повлияют ли наемники на темп контрнаступления ВСУ.

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