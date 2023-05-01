Розділений Захід і вплив Китаю: як зміниться світовий підхід до війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон з президентом Китаю Сі Цзіньпінем під час візиту у Пекіні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Захід дедалі більше розділяється у своєму баченні завершення війни в Україні. Давати більше зброї чи сприяти мирним переговорам? Засуджувати китайську невизначеність чи налагоджувати стосунки з Піднебесною? На ці питання має знайти відповідь лідер кожної європейської країни.

Про те, що визначить долю України в цій війні, пише професор професор з міжнародної безпеки Бірмінгемського університету Стефан Вольф. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Читайте також:

Гнів Заходу через невизначеність Китаю щодо України не може приховати зростаючі розбіжності в ЄС щодо підтримки Києва

Подібно до позиції Вашингтона щодо Тайваню, позиція Китаю щодо вторгнення в Україну характеризується як "стратегічна невизначеність". Китай послідовно підкреслював важливість суверенітету і територіальної цілісності, не засуджуючи при цьому вторгнення і запевняючи Москву у своїй "дружбі без обмежень".

Тому в європейських столицях виникло серйозне занепокоєння після того, як посол Пекіна у Франції Лу Шей припустив, що країни колишнього Радянського Союзу "не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус".

Пекін дуже швидко відступив від цієї думки, наполягаючи в понеділок, що "Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу".

Пекін також підтвердив свою відданість сприянню політичному врегулюванню кризи в Україні. Посол Китаю в ЄС Фу Конг навіть використав своє інтерв'ю китайському виданню, щоб заявити, що співпраця його країни з Європою є настільки ж безмежною, наскільки безмежними є її зв'язки з Росією.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, як повідомляється, провів "довгу і змістовну" телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — вперше з моменту російського вторгнення в Україну більше року тому. Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі сказав Зеленському, що Китай не буде "підливати масла у вогонь" війни, але що мирні переговори є "єдиним виходом" з конфлікту, додавши при цьому: "У ядерних війнах немає переможців".

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Сі Цзіньпінем. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

Ні для кого не секрет, що війна глибоко вплинула на відносини між ЄС і Китаєм. Нещодавні візити президента Франції Еммануеля Макрона, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та міністра закордонних справ Німеччини Аннали Бербок не залишили жодних сумнівів щодо цього.

Водночас, вони також підкреслили, наскільки різноманітними є європейські підходи до Китаю, і як вони впливають на трансатлантичні відносини. Хоча західна коаліція на підтримку України поки що тримається разом, стає дедалі зрозуміліше, що вона тримається на економічному, політичному і військовому лідерстві США.

Це стало очевидним і на нещодавньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не зміг запропонувати нічого нового щодо тристороннього плану ЄС з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

Найбільш важливим і найбільш розчаровуючим для України є те, що пропозиції щодо збільшення європейських оборонних виробничих потужностей все ще не готові.

Аналогічно, новий пакет санкцій ЄС проти Росії навряд чи буде укладений до кінця травня. А ЄС і Японія виступили проти плану США заборонити країнам "Великої сімки" весь експорт до Росії.

Усе це додає знаків питання до тих, які вже були поставлені щодо перспектив успішного українського контрнаступу в оцінках американської розвідки, що просочилися в мережу.

Захід розділений

Це все також вказує на тривалу і глибоку невизначеність — і розкол — на Заході щодо того, чи варто, як і про що вести переговори з Росією.

З одного боку, є ті, хто закликає Захід подвоїти зусилля і різко збільшити військову підтримку України. Інші виступають за нову стратегію, яка перенесе боротьбу з поля бою за стіл переговорів.

Обидва підходи мають свою внутрішню логіку. Обидва хочуть уникнути тривалого, руйнівного тупика на полі бою.

Така патова ситуація не лише призведе до додаткових витрат для Москви і Києва, але й матиме наслідки далеко за межами лінії фронту в Україні. Колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв вже погрожував розірвати чинну угоду, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море.

Загальний вигляд зернового терміналу, куди Україна відвантажує пшеницю відповідно до зернової угоди з Росією, в порту в Одесі. Фото: REUTERS

Це життєво важлива лінія постачання продовольства для багатьох країн, що розвиваються. Якщо Росія розірве угоду, це також призведе до подальшого зростання напруженості в ЄС щодо транзиту (і доступу до ринку) українського зерна.

Тож не дивно, що такі країни, як Бразилія, зацікавлені в тому, щоб Китай спробував свої сили в ролі посередника між Росією та Україною.

Французькі страхи

Для китайського президента Сі Цзіньпіна, очевидно, важливішою за підтримку Бразилії є підтримка його французького колеги. Макрон нібито працює з Китаєм над створенням основи для російсько-українських переговорів.

Однак його широко засуджують за це. Лише італійський міністр оборони Гвідо Кроскетто підтримав ідею про те, що Китай має бути посередником у мирних переговорах.

Макрон має досвід того, що якщо не відкрито наполягає на переговорах, то принаймні розглядає способи створення надійних шляхів, які можуть їх розпочати.

У червні минулого року його широко критикували за те, що він запропонував не принижувати Росію. У грудні минулого року він запропонував гарантії безпеки для Москви — ідея, яку так само висміяли Україна та інші західні союзники.

Той факт, що Франція залишається прихильником необхідності переговорів, причому відверто, не варто розглядати як простий поспіх на поступки Москві.

Це, принаймні частково, також є відображенням дуже реальних труднощів, які стоять попереду на потенційному шляху до військової перемоги в Україні. Ці труднощі певною мірою створені самим Заходом, особливо через кричущу нестачу оборонних можливостей самого ЄС.

Але позиція Франції також відображає побоювання подальшої ескалації війни з Росією, про що свідчить нещодавня промова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Раді Безпеки ООН, і незворотного погіршення відносин з Китаєм.

Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з китайським президентом Сі Цзіньпінем. Фото: REUTERS/Thibault Camus

Шквал європейських візитів до Китаю за останні півроку, починаючи з візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца в листопаді минулого року, свідчить про те, наскільки важливими є ці відносини для ЄС та його ключових держав-членів. І що Франція не самотня у своєму прагненні покласти край війні в Україні скоріше за столом переговорів, аніж пізніше на полі бою.

Нездатність ЄС взяти на себе вирішальні зобов'язання для посилення спроможності України перемогти — і стримувати Росію — є симптомом ширшої суперечки щодо бачення Європою майбутнього міжнародного порядку і ролі, яку вона хоче в ньому відігравати. За замовчуванням або навмисно, результат цього змагання також вирішить долю України.

Стефан Вольф, професор з міжнародної безпеки, Бірмінгемський університет