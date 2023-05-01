Разделенный Запад и влияние Китая: как изменится мировой подход к войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом Китая Си Цзиньпинем во время визита в Пекине. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мария Кагал Редактор международного отдела

Запад все больше разделяется в своем видении завершения войны в Украине. Давать больше оружия или способствовать мирным переговорам? Осуждать китайскую неопределенность или налаживать отношения с Поднебесной? На эти вопросы должен ответить лидер каждой европейской страны.

О том, что определит судьбу Украины в этой войне, пишет профессор по международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Подобно позиции Вашингтона по отношению к Тайваню, позиция Китая по вторжению в Украину характеризуется как "стратегическая неопределенность". Китай последовательно подчеркивал важность суверенитета и территориальной целостности, не осуждая при этом вторжение и уверяя Москву в своей "дружбе без ограничений".

Поэтому в европейских столицах возникла серьезная обеспокоенность после того, как посол Пекина во Франции Лу Шэй предположил, что страны бывшего Советского Союза "не имеют фактического статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, материализовавшего их суверенный статус".

Пекин очень быстро отступил от этого мнения, настаивая в понедельник, что "Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза".

Пекин также подтвердил свою приверженность содействию политическому урегулированию кризиса в Украине. Посол Китая в ЕС Фу Конг даже использовал свое интервью китайскому изданию, чтобы заявить, что сотрудничество его страны с Европой столь же безгранично, насколько безграничны ее связи с Россией.

Президент Китая Си Цзиньпин, как сообщается, провел "длинный и содержательный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским — впервые с момента российского вторжения в Украину больше года назад. Китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал Зеленскому, что Китай не будет "подливать масла в огонь" войны, но что мирные переговоры являются "единственным выходом" из конфликта, добавив при этом: "В ядерных войнах нет победителей".

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Си Цзиньпинем. Фото: Russian Presidential Press Service

Ни для кого не секрет, что война оказала глубокое влияние на отношения между ЕС и Китаем. Недавние визиты президента Франции Эммануэля Макрона, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и министра иностранных дел Германии Анналы Бербок не оставили никаких сомнений в этом.

В то же время, они также подчеркнули, насколько разнообразны европейские подходы к Китаю, и как они влияют на трансатлантические отношения. Хотя западная коалиция в поддержку Украины пока держится вместе, становится все понятнее, что она держится на экономическом, политическом и военном лидерстве США.

Это стало очевидным и на недавнем заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не смог предложить ничего нового относительно трехстороннего плана ЕС по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов.

Наиболее важным и разочаровывающим для Украины является то, что предложения по увеличению европейских оборонных производственных мощностей все еще не готовы.

Аналогично новый пакет санкций ЕС против России вряд ли будет заключен до конца мая. А ЕС и Япония выступили против плана США запретить странам "Большой семерки" весь экспорт в Россию.

Все это добавляет знаков вопроса к тем, которые уже были поставлены относительно перспектив успешного украинского контрнаступления в просочившихся в сеть оценках американской разведки.

Запад разделен

Это все также указывает на длительную и глубокую неопределенность и раскол на Западе относительно того, стоит ли, как и о чем вести переговоры с Россией.

С одной стороны есть те, кто призывает Запад удвоить усилия и резко увеличить военную поддержку Украины. Остальные выступают за новую стратегию, которая перенесет борьбу с поля боя за стол переговоров.

Оба подхода имеют свою внутреннюю логику. Оба хотят избежать продолжительного, разрушительного тупика на поле боя.

Такая патовая ситуация не только приведет к дополнительным затратам для Москвы и Киева, но и будет иметь последствия далеко за пределами линии фронта в Украине. Бывший президент России Дмитрий Медведев уже угрожал расторгнуть действующее соглашение, позволяющее экспортировать украинское зерно через Черное море.

Общий вид зернового терминала, куда Украина отгружает пшеницу в соответствии с зерновым соглашением с Россией, в порту в Одессе. Фото: REUTERS

Это жизненно важная линия поставок продовольствия для многих развивающихся стран. Если Россия разорвет соглашение, это также приведет к дальнейшему росту напряженности в ЕС по поводу транзита (и доступа к рынку) украинского зерна.

Неудивительно, что такие страны, как Бразилия, заинтересованы в том, чтобы Китай попробовал свои силы в роли посредника между Россией и Украиной.

Французские страхи

Для китайского президента Си Цзиньпина, очевидно, важнее поддержки Бразилии является поддержка его французского коллеги. Макрон якобы работает с Китаем по созданию основы для российско-украинских переговоров.

Однако его широко осуждают за это. Только итальянский министр обороны Гвидо Кроскетто поддержал идею, что Китай должен быть посредником в мирных переговорах.

У Макрона есть опыт того, что он если не открыто настаивает на переговорах, то по крайней мере рассматривает способы создания надежных путей, которые могут их начать.

В июне прошлого года его широко критиковали за то, что он предложил не унижать Россию. В декабре прошлого года он предложил гарантии безопасности для Москвы — идея, которую также высмеяли Украина и другие западные союзники.

Тот факт, что Франция остается сторонником необходимости переговоров, причем откровенно, не следует рассматривать как простую спешку на уступки Москве.

Это, по крайней мере частично, также отражение очень реальных трудностей, которые стоят впереди на потенциальном пути к военной победе в Украине. Эти трудности в определенной степени созданы самим Западом, особенно из-за вопиющей нехватки оборонных возможностей самого ЕС.

Но позиция Франции также отражает опасения дальнейшей эскалации войны с Россией, о чем свидетельствует недавняя речь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН и необратимого ухудшения отношений с Китаем.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с китайским президентом Си Цзиньпинем. Фото: REUTERS/Thibault Camus

Шквал европейских визитов в Китай за последние полгода, начиная с визита канцлера Германии Олафа Шольца в ноябре прошлого года, свидетельствует о том, насколько важны эти отношения для ЕС и его ключевых государств-членов. И что Франция не одинока в своем стремлении покончить с войной в Украине скорее за столом переговоров, чем позже на поле боя.

Неспособность ЕС взять на себя решающие обязательства для усиления способности Украины победить и сдерживать Россию является симптомом более широкого спора относительно видения Европой будущего международного порядка и роли, которую она хочет в нем играть. По умолчанию или намеренно, результат этого соревнования также решит судьбу Украины.

Стефан Вольф, профессор по международной безопасности, Бирмингемский университет