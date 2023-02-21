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Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

21 лютого 2023 14:30
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Візит Байдена у Польщу: почалася зустріч з Дудою
Президент США перебуває з візитом у Польщі
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент США Джо Байден розпочав зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Американський президент наразі перебуває з візитом у Польщі. 

Про це повідомила пресслужба польського президента. 

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"Розпочинається другий менш ніж за рік історичний візит Президента США до Польщі. Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи", — йдеться у повідомленні. 

Анджей Дуда відзначив важливість нинішнього візиту американського президента для польсько-американських відносин, а також для міжнародної системи безпеки. 

"Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", — йдеться у повідомленні пресслужби. 

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся 20 лютого, за кілька днів до першої річниці вторгнення росії.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому.

Після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.

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