Візит Байдена у Польщу: почалася зустріч з Дудою

Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі
Президент США Джо Байден розпочав зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Американський президент наразі перебуває з візитом у Польщі.
Про це повідомила пресслужба польського президента.
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"Розпочинається другий менш ніж за рік історичний візит Президента США до Польщі. Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи", — йдеться у повідомленні.
🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023
Анджей Дуда відзначив важливість нинішнього візиту американського президента для польсько-американських відносин, а також для міжнародної системи безпеки.
"Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", — йдеться у повідомленні пресслужби.
🇵🇱🇺🇸 Wizyta @POTUS w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich w historii oraz bezprecedensowej roli, jaką nasz kraj odgrywa dziś w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i we wspieraniu walczącej Ukrainy. pic.twitter.com/3sa65y6sZZ— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023
Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся 20 лютого, за кілька днів до першої річниці вторгнення росії.
Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому.
Після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.