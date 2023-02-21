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Началась встреча Байдена с президентом Польши

21 февраля 2023 14:30
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Визит Байдена в Польшу: началась встреча с Дудой
Президент США находится с визитом в Польше
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент США Джо Байден начал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский президент находится с визитом в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

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"Начинается второй менее чем через год исторический визит Президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в безопасности нашей части Европы", — говорится в сообщении.

Анджей Дуда отметил важность визита американского президента для польско-американских отношений, а также для международной системы безопасности.

"Визит Джо Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в борющейся международной системе безопасности и поддержке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение россии на ее территорию почти год назад.

После визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу.

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