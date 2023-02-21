Визит Байдена в Польшу: началась встреча с Дудой

Президент США находится с визитом в Польше

Президент США Джо Байден начал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский президент находится с визитом в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

"Начинается второй менее чем через год исторический визит Президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в безопасности нашей части Европы", — говорится в сообщении.

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, drug в ciągu niecałego года wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Это jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Европы. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 21 Feb. 2023

Анджей Дуда отметил важность визита американского президента для польско-американских отношений, а также для международной системы безопасности.

"Визит Джо Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в борющейся международной системе безопасности и поддержке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

🇵🇱🇺🇸 Wizyta @POTUS w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich в historii raz bezprecedensowej роллю, как нашь kraj odgrywa dziś w międzynarodowym systemie bezpieczeń pic.twitter.com/3sa65y6sZZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 21 Feb. 2023

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение россии на ее территорию почти год назад.

После визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу.