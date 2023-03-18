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Розширення НАТО: США виступили з закликом до Туреччини та Угорщини

18 березня 2023 10:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Джейк Салліван
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сполучені Штати привітали заяву президента Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана про те, що він направить протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО до парламенту Туреччини. США сподіваються на швидке завершення цього процесу. 

Про це йдеться у заяві радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана

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Позиція США

Салліван закликав Туреччину якнайшвидше ратифікувати протоколи про вступ Швеції.

Крім того, США закликають Угорщину без зволікань завершити процес ратифікації протоколів про вступ до НАТО як Фінляндії, так і Швеції. 

"Швеція і Фінляндія є сильними, спроможними партнерами, які поділяють цінності НАТО і будуть зміцнювати Альянс і робити внесок у європейську безпеку", — наголосив Салліван, додавши, що Сполучені Штати вважають, що обидві країни повинні стати членами НАТО якнайшвидше.

Як Туреччина та Угорщина затримують ратифікацію заявки Фінляндії і Швеції

Зазначимо, що вчора, 17 березня, Ердоган заявив, що Туреччина починає процес затвердження заявки Фінляндії на вступ до НАТО, зокрема питання буде найближчим часом розглянуте у  турецькому парламенті.

Своєю чергою Угорщина знову затягує з ратифікацією. Після оголошення президентом Ердоганом початку ратифікації вступу до НАТО Фінляндії, лідер парламентської угорської фракції "Фідес" Мате Кочиш повідомив, що фракція вирішила підтримати вступ Фінляндії до НАТО, однак в Угорщині не можуть визначитися з датою голосування. 

Раніше повідомлялось, що голосування з питання НАТО відбудеться 20 березня. Згодом цю дату відтермінувати на 27 березня, а через деякий час – на 31 березня. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина розпочинає процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО в парламенті. 

Парламентська делегація Угорщини 7 березня провела зустрічі зі спікером шведського парламенту. Представники угорського законодавчого органу заявили, що підтримують заявку Швеції і Фінляндії на членство в НАТО.

Як відомо, Угорщина — єдина, окрім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії. Раніше Угорщина не висувала жодних вимог до двох країн, але минулого тижня голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес" заявив про серйозні дебати щодо вступу двох країн. 

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