Расширение НАТО: США выступили с призывом к Турции и Венгрии

Джейк Салливан

Соединенные Штаты приветствовали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он направит протоколы о ратификации вступления Финляндии в НАТО в парламент Турции. США надеются на скорейшее завершение этого процесса.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Позиция США

Салливан призвал Турцию как можно быстрее ратифицировать протоколы о вступлении Швеции.

Кроме того, США призывают Венгрию без промедления завершить процесс ратификации протоколов о вступлении в НАТО как Финляндию, так и Швецию.

"Швеция и Финляндия являются сильными, состоятельными партнерами, которые разделяют ценности НАТО и будут укреплять Альянс и вносить вклад в европейскую безопасность", — подчеркнул Салливан, добавив, что Соединенные Штаты считают, что обе страны должны стать членами НАТО как можно быстрее.

Как Турция и Венгрия задерживают ратификацию заявки Финляндии и Швеции

Отметим, что вчера, 17 марта, Эрдоган заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, в частности, вопрос будет в ближайшее время рассмотрен в турецком парламенте.

В свою очередь Венгрия снова затягивает с ратификацией. После объявления президентом Эрдоганом начала ратификации вступления в НАТО Финляндии лидер парламентской венгерской фракции "Фидес" Мате Кочиш сообщил, что фракция решила поддержать вступление Финляндии в НАТО, однако в Венгрии не могут определиться с датой голосования.

Ранее сообщалось, что голосование по вопросу НАТО состоится 20 марта. Впоследствии эту дату отсрочили на 27 марта, а через некоторое время – на 31 марта.

Ранее стало известно, что Венгрия начинает процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в парламенте.

Парламентская делегация Венгрии 7 марта провела встречи со спикером шведского парламента. Представители венгерского законодательного органа заявили, что поддерживают заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Как известно, Венгрия — единственное, кроме Турции, государство НАТО, до сих пор не ратифицировавшее заявку Швеции и Финляндии. Ранее Венгрия не выдвигала никаких требований к двум странам, но на прошлой неделе глава фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил о серьезных прениях по вступлению двух стран.