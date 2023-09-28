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У Польщі офіційно заявили, чия ракета впала на їхній території минулої осені

28 вересня 2023 16:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Польщі офіційно заявили, чия ракета впала на їхній території минулої осені
Місце падіння ракети у Польщі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ракета, яка минулого року впала в Пшеводово Грубешівського повіту, що у Польщі, була українською. Про це свідчить розслідування, яке провела польська прокуратура.

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро під час свого візиту до Любліна.

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Ракета належала Україні

Зіобро наголосив, що думка експертів у цьому питанні однозначна.

"Це була ракета радянського виробництва, але вона належала українській армії. Розслідування, проведене польською прокуратурою, призвело до винесення висновку, який категорично вказує, що ця ракета була українською", — розповів Зіобро.

За його словами, польська прокуратура співпрацює з Україною у цій справі. Польські прокурори приїздили в Україну і проводили в Україні слідчі дії, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини.

"Проте із сумом констатую, що подібного ставлення з української сторони в цьому питанні немає. Це триває вже кілька місяців. Я не думаю, що це рішення на рівні прокуратури", — розповів Зіобро.

Падіння ракети на території Польщі

У листопаді 2022 року у селі Пшеводув трапилась трагедія. Уламки ракети впали на території господарства та забрали життя двох фермерів.

До розслідування падіння ракети залучили експертів. Водночас видання Rzeczpospolita пише, що Україна начебто "недостатньо співпрацювала" зі слідством. Таким чином польські слідчі самостійно зробили висновки щодо інциденту.

Нагадаємо, що у Польщі експерти передали Національному офісу прокурора висновки щодо падіння ракети у листопаді 2022 року, яке призвело до загибелі двох людей. У заключенні нібито йдеться про те, що ракету випустила українська ППО під час масованої атаки. 

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