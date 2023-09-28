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В Польше официально заявили, чья ракета упала на их территории минувшей осенью

28 сентября 2023 16:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Польше официально заявили, чья ракета упала на их территории минувшей осенью
Место падения ракеты в Польше. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ракета, которая в прошлом году упала в Пшеводово Грубешевского уезда в Польше, была украинской. Об этом свидетельствует расследование, проведенное польской прокуратурой.

Об этом сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зиобро во время своего визита в Люблин.

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Ракета принадлежала Украине

Зиобро подчеркнул, что мнение экспертов в этом вопросе однозначно.

"Это была ракета советского производства, но она принадлежала украинской армии. Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выводу, который категорически указывает, что эта ракета была украинской", — рассказал Зиобро.

По его словам, польская прокуратура сотрудничает с Украиной по этому делу. Польские прокуроры приезжали в Украину и совершали в Украине следственные действия, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления.

"Однако с грустью констатирую, что подобного отношения с украинской стороны в этом вопросе нет. Это длится уже несколько месяцев. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры", — рассказал Зиобро.

Падение ракеты на территории Польши

В ноябре 2022 года в селе Пшеводув произошла трагедия. Обломки ракеты упали на территории хозяйства и унесли жизни двух фермеров.

К расследованию падения ракеты были привлечены эксперты. В то же время издание Rzeczpospolita пишет, что Украина вроде бы "недостаточно сотрудничала" со следствием. Таким образом, польские следователи самостоятельно сделали выводы об инциденте.

Напомним, что в Польше эксперты передали Национальному офису прокурора выводы о падении ракеты в ноябре 2022 года, которое привело к гибели двух человек. В заключении якобы говорится, что ракету выпустила украинская ПВО во время массированной атаки.

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