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Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

15 лютого 2023 08:00
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Путін причетний до збиття рейсу МН17
Чому розслідування справи про збиття рейсу МН17 тимчасово призупинено
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Причетність росії до збиття малазійського боїнга — очевидна. Міжнародна слідча група має докази винуватості президента рф. Тож чому розслідування припиняється і чи можна притягнути до відновідальності всіх винних? Про це у своїй статті пише Емі Магвайр, доцент кафедри прав людини та міжнародного права Університету Ньюкасла. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE. 

Путін тепер причетний до збиття рейсу MH17 — так чому ж розслідування припиняється?

Розслідування збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 виявило "переконливі свідчення" того, що президент росії володимир путін санкціонував постачання ракет, які були використані сепаратистами для збиття літака.

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Однак спільна слідча група, яка веде розслідування, заявила, що досягла меж свого розслідування, в основному через відмову росії від співпраці. Наразі вона не буде ініціювати подальше кримінальне переслідування.

На що звертали увагу слідчі

17 липня 2014 року рейс MH17 прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, коли був збитий над східною Україною. Усі 298 людей на борту загинули.

Це звірство шокувало міжнародне співтовариство і підняло багато питань щодо юридичної відповідальності, які вирішуються до сьогодні.

Однією з перших реакцій стало створення спільної слідчої групи, яка об'єднала слідчих і прокурорів із п'яти країн, що найбільше постраждали від трагедії — Нідерландів, України, Малайзії, Австралії та Бельгії. Її роль полягала у проведенні "повного, ретельного і незалежного міжнародного розслідування", до якого закликала Рада Безпеки ООН.

Робота команди була складною і тривалою, особливо з огляду на те, що місце падіння літака перебувало в зоні конфлікту. Лише в середині 2015 року слідчі отримали належний доступ до місця катастрофи в Україні. Згодом вони допитали 200 свідків, перехопили та проаналізували 3500 розмов. Команда також вивчила 20 систем озброєння і ретельно проаналізувала п'ять мільярдів інтернет-сторінок.

MH17
Фото: defensie.nl

Зразки ґрунту були відібрані в різних міжнародних локаціях, а місця запуску ракет були змодельовані в п'яти країнах, що ведуть розслідування. Було досліджено тисячі деталей з уламків літака.

Ключовим початковим висновком було те, що літак був збитий ракетою, запущеною з установки "БУК-ТЕЛАР", розташованої на сільськогосподарських угіддях на території України, яка на той час контролювалася проросійськими сепаратистами. Слідство встановило, що ракета і пускова установка були перевезені з росії перед атакою і повернулися туди після неї.

Кримінальне переслідування в Нідерландах

Одним з важливих результатів роботи команди стало судове переслідування чотирьох бойовиків-сепаратистів у Нідерландах. Трьох з них — Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка — минулого року було визнано винними у збитті літака та вбивстві всіх 298 людей на борту.

Прокуратура не стверджує, що ці люди натискали кнопку запуску ракети, але вони відіграли важливу роль у транспортуванні, розміщенні та поверненні пускової установки до росії.

MH17
Фото: REUTERS/Eva Plevier

Чоловіків засудили до довічного ув'язнення і зобов'язали виплатити понад 16 мільйонів євро компенсації сім'ям жертв. Але оскільки їх судили заочно, малоймовірно, що хтось із них отримає реальне покарання.

Потенційна причетність путіна

У звіті, оприлюдненому нещодавно групою з розслідування катастрофи МН17, основна увага приділяється членам команди, відповідальним за пускову установку ракети, а також тим, хто стояв над ними в ланцюгу командування.

Хоча слідчі виявили значну кількість інформації щодо ухвалення рішень перед тим, як літак був збитий, доказів було недостатньо для притягнення до відповідальності інших підозрюваних. Ключовою проблемою є доступ до інформації: росія послідовно відмовляється брати на себе відповідальність і перешкоджає слідству збирати свідчення від російських громадян. Росію також звинувачують у фальсифікації доказів.

Слідство вважає, що екіпаж пускової установки були членами 53-ї бригади російських військових, що базується в Курську. Цілком ймовірно, що ці члени екіпажу, якби вони були доступні для допиту, могли б пояснити, яким було їхнє завдання в Україні і чому був збитий MH17.

Команда також знайшла докази того, що сепаратисти підтримували зв'язок з російською розвідкою і кремлем. Вони попросили й отримали доступ до більш потужних систем протиповітряної оборони. Слідчі вважають, що росія фактично контролювала сепаратистський рух "Донецька народна республіка" в липні 2014 року. Росія це заперечує.

Однак найбільшу увагу привертає потенційна причетність путіна.

За словами слідчих, є "вагомі підстави" вважати, що путін вирішив поставити сепаратистам зенітно-ракетний комплекс "БУК-ТЕЛАР".

Путін
Путін. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Перехоплені телефонні розмови слугують доказом того, що путін є єдиною особою, яка має повноваження схвалювати надання сепаратистам важких систем протиповітряної оборони, таких як "БУК-ТЕЛАР". Команда вважає, що путін санкціонував постачання ще більш важких систем ППО, але не має достатньо переконливих доказів для висунення звинувачень.

У будь-якому випадку, на даний момент путін користується імунітетом глави держави.

Чи можна притягнути росію до відповідальності?

Хоча зараз розслідування призупинено, воно може бути відновлене в майбутньому. Слідчі заявили, що вони готові отримати докази від російської влади або російських свідків, і що подальша інформація може призвести до майбутніх судових переслідувань.

Дігна ван Бетцелаер, заступник головного прокурора Нідерландів, розповіла про те, чого команда досягла на сьогоднішній день:

"Метою цього розслідування було з'ясувати правду, і я думаю, що ми просунулися далі, ніж могли собі уявити в 2014 році.

Планка для встановлення індивідуальної кримінальної відповідальності є високою. Наразі ми не досягли цієї планки для осіб, про яких йдеться у решті розслідування.

Виявлені нами дані про причетність росії до подій на найвищому рівні можуть відіграти важливу роль у провадженнях, де йдеться про відповідальність цієї держави."

В останньому коментарі ван Бетцелаер згадуються інші судові процеси, які все ще тривають у зв'язку з МН17.

Одним із них є позов, ініційований Україною та Нідерландами проти росії в Європейському суді з прав людини. Минулого місяця цей суд виніс проміжне рішення, яке покладає на росію певну відповідальність за злочини, скоєні на території України.

Тим часом Австралія та Нідерланди подали окремий позов проти росії до Міжнародної організації цивільної авіації.

Україна також подала позов проти росії до Міжнародного суду ООН. Вона стверджує, що росія фінансувала терористичні акти сепаратистів і несе відповідальність за грубі гуманітарні порушення проти українського цивільного населення.

Усі ці дії відбуваються в дедалі складніших і трагічніших обставинах повномасштабного вторгнення росії в Україну і війни, що там триває. Але, як підкреслила цього тижня міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг, країни, яких торкнулася ця трагедія, залишаються відданими справі притягнення росії до відповідальності.

The Conversation

Емі Магвайр, доцент кафедри прав людини та міжнародного права, Університет Ньюкасла

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

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