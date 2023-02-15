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Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

15 февраля 2023 08:00
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Путин причастен к сбитию рейса МН17
Почему расследование дела о сбитии рейса МН17 временно приостановлено
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Причастность россии к сбитию малазийского боинга — очевидна. Международная следственная группа имеет доказательства виновности президента рф. Так почему расследование прекращается и можно ли привлечь к ответственности всех виновных? Об этом пишет в своей статье Эми Магвайр, доцент кафедры прав человека и международного права Университета Ньюкасла. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Путин теперь причастен к сбитию рейса MH17 — так почему же расследование прекращается?

Расследование сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 обнаружило "убедительные свидетельства" того, что президент россии владимир путин санкционировал поставки ракет, которые были использованы сепаратистами для сбития самолета.

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Однако совместная следственная группа, которая ведет расследование, заявила, что достигла пределов своего расследования, в основном из-за отказа россии от сотрудничества. Пока она не будет инициировать дальнейшее уголовное преследование.

На что обращали внимание следователи

17 июля 2014 года рейс MH17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит над восточной Украиной. Все 298 человек на борту погибли.

Это зверство шокировало международное сообщество и подняло многие вопросы, касающиеся юридической ответственности, которые решаются по сей день.

Одной из первых реакций стало создание совместной следственной группы, объединившей следователей и прокуроров из пяти стран, наиболее пострадавших от трагедии — Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии. Ее роль заключалась в проведении "полного, тщательного и независимого международного расследования", к которому призвал Совет Безопасности ООН.

Работа команды была сложной и длительной, особенно ввиду того, что место падения самолета находилось в зоне конфликта. Только в середине 2015 года следователи получили надлежащий доступ к месту катастрофы в Украине. Затем они допросили 200 свидетелей, перехватили и проанализировали 3500 разговоров. Команда также изучила 20 систем вооружения и тщательно проанализировала пять миллиардов интернет-страниц.

Образцы почвы были отобраны в различных международных локациях, а места запуска ракет были смоделированы в пяти ведущих расследования странах. Были исследованы тысячи деталей по обломкам самолета.

MH17
Фото: defensie.nl

Ключевым первоначальным выводом было то, что самолет был сбит ракетой, запущенной с установки "БУК-ТЕЛАР", расположенной на сельскохозяйственных угодьях на территории Украины, которая в то время контролировалась пророссийскими сепаратистами. Следствие установило, что ракета и пусковая установка были перевезены из россии перед атакой и вернулись туда после нее.

Уголовное преследование в Нидерландах

Одним из важнейших результатов работы команды стало судебное преследование четырех боевиков-сепаратистов в Нидерландах. Трое из них — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко — в прошлом году были признаны виновными в сбыте самолета и убийстве всех 298 человек на борту.

Прокуратура не утверждает, что эти люди нажали кнопку запуска ракеты, но они сыграли важную роль в транспортировке, размещении и возвращении пусковой установки в россию.

MH17
Фото: REUTERS/Eva Plevier

Мужчин приговорили к пожизненному заключению и обязали выплатить более 16 миллионов евро компенсации семьям жертв. Но поскольку их судили заочно, маловероятно, что кто-нибудь из них получит реальное наказание.

Потенциальная причастность путина

В отчете, обнародованном недавно группой по расследованию катастрофы МН17, основное внимание уделяется членам команды, ответственным за пусковую установку ракеты, а также стоящим над ними в цепи командования.

Хотя следователи обнаружили значительное количество информации о принятии решений перед тем, как самолет был сбит, доказательств было недостаточно для привлечения к ответственности других подозреваемых. Ключевой проблемой является доступ к информации: россия последовательно отказывается брать на себя ответственность и препятствует следствию собирать показания от российских граждан. Россию также обвиняют в фальсификации доказательств.

Следствие считает, что экипаж пусковой установки являлись членами базирующейся в Курске 53-й бригады российских военных. По всей вероятности, эти члены экипажа, если бы они были доступны для допроса, могли бы объяснить, какой была их задача в Украине и почему был сбит MH17.

Команда также нашла доказательства, что сепаратисты поддерживали связь с российской разведкой и кремлем. Они попросили и получили доступ к более мощным системам противовоздушной обороны. Следователи считают, что россия фактически контролировала сепаратистское движение "Донецкая народная республика" в июле 2014 года. Россия это отрицает.

Однако самое большое внимание привлекает потенциальная причастность путина.

По словам следователей, есть "веские основания" полагать, что путин решил поставить сепаратистам зенитно-ракетный комплекс "БУК-ТЕЛАР".

Путін
Путин. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Перехваченные телефонные разговоры служат доказательством того, что путин является единственным лицом, которое обладает полномочиями одобрять предоставление сепаратистам тяжелых систем противовоздушной обороны, таких как "БУК-ТЕЛАР". Команда считает, что путин санкционировал поставки еще более тяжелых систем ПВО, но не имеет достаточно убедительных доказательств для предъявления обвинений.

В любом случае, на данный момент путин пользуется иммунитетом главы государства.

Можно ли привлечь россию к ответственности?

Хотя сейчас расследование приостановлено, оно может быть возобновлено в будущем. Следователи заявили, что они готовы получить доказательства от российских властей или российских свидетелей, и что дальнейшая информация может привести к предстоящим судебным преследованиям.

Дигна ван Бетцелаэр, заместитель главного прокурора Нидерландов, рассказала о том, чего команда достигла на сегодняшний день:

"Целью этого расследования было выяснить правду, и я думаю, что мы продвинулись дальше, чем могли представить себе в 2014 году.

Планка для установления индивидуальной уголовной ответственности высока. Мы не достигли этой планки для лиц, о которых говорится в остальном расследовании.

Выявленные нами данные о причастности россии к событиям на самом высоком уровне могут играть важную роль в производствах, где речь идет об ответственности этого государства."

В последнем комментарии ван Бетцелаэр упоминаются другие судебные процессы, которые все еще продолжаются в связи с МН17.

Одним из них является иск, инициированный Украиной и Нидерландами против россии в Европейском суде по правам человека. В прошлом месяце этот суд вынес промежуточное решение, возлагающее на россию определенную ответственность за преступления, совершенные на территории Украины.

Тем временем Австралия и Нидерланды подали отдельный иск против россии в Международную организацию гражданской авиации.

Украина также подала иск против россии в Международный суд ООН. Она утверждает, что рф финансировала террористические акты сепаратистов и несет ответственность за грубые гуманитарные нарушения против украинского гражданского населения.

Все эти действия происходят в сложных и трагических обстоятельствах полномасштабного вторжения россии в Украину и продолжающейся там войны. Но, как подчеркнула на этой неделе министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, страны, которых коснулась эта трагедия, остаются преданными делу привлечения россии к ответственности.

The Conversation

Эми Магвайр, доцент кафедры прав человека и международного права, Университет Ньюкасла

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

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