Розвідка Нідерландів повідомила про можливі диверсії рф на енергооб'єктах Європи

Енергопостачання Нідерландів

Росія намагається скласти картку постачання енергоносіїв до Голландії. За словами директора служби військової розвідки Яна Свілленса, росія хоче знати, де можна здійснювати диверсії.

Про це пише NOS.

Заява розвідки

У повідомленні йдеться, що російське судно в Північному морі кілька місяців тому намагалося зібрати дані про вітрові електростанції.

"Це було вчасно розпізнано та адекватно розглянуто", — каже Свілленс.

Директор розвідки розповів про інцидент на спільній пресконференції з AIVD. За даними служб, йдуть "підготовчі дії до зриву та диверсій". Служби вже деякий час попереджають, що також можливий таємний напад на інші життєво важливі об'єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Герман Галущенко разом із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністром зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер відвідали одну з українських теплоелектростанцій, яка постраждала від російських ракетних атак. Під час візиту гості побачили наслідки руйнувань після обстрілу.