Разведка Нидерландов сообщила о возможных диверсиях рф на энергообъектах Европы
Россия пытается составить карту поставок энергоносителей в Голландию. По словам директора службы военной разведки Яна Свилленса, рф хочет знать, где можно совершать диверсии.
Об этом пишет NOS.
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Заявление разведки
В сообщении говорится, что российское судно в Северном море несколько месяцев назад пыталось собрать данные о ветряных электростанциях.
"Это было вовремя распознано и адекватно рассмотрено", — говорит Свилленс.
Директор разведки рассказал об инциденте на совместной пресс-конференции с AIVD. По данным служб, идут "подготовительные действия к срыву и диверсиям". Службы уже некоторое время предупреждают, что также возможно тайное нападение на другие жизненно важные объекты, например, на пункты снабжения питьевой водой.
Напомним, что министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и министром внешней торговли и сотрудничества ради развития Нидерландов Лисье Схрейнемахер посетили одну из украинских теплоэлектростанций, пострадавшую от российских ракетных атак. Во время визита гости увидели последствия разрушений после обстрелов.