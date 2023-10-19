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Розвідка Німеччини занепокоєна спробами Китаю задобрити європейських політиків

19 жовтня 2023 15:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розвідка Німеччини занепокоєна спробами Китаю задобрити європейських політиків
Голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванг. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Китай обережно намагається зробити політику Заходу більш дружньою до себе. Країна працює над залученням на свій бік європейських політиків.

Про це заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванг, пише Euractiv.

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КНР задобрює Захід

За словами Гальденванга, останніми роками спостерігається тенденція, коли Китай звертається до західних політиків з проханням допомогти у досягненні поставлених цілей.

Водночас Пекін дуже зацікавлений у створенні сприятливого клімату в Німеччині, аби таємний збір політичних розвідданих залишався непоміченим.

"До літніх, відомих політиків, а також бізнес-лідерів звертаються і задобрюють приємними поїздками до Китаю та особливим ставленням, сподіваючись, що вони створять дружній імідж КНР", — сказав голова Федеральної служби.

Крім того, діяльністю Китаю занепокоєний й французький Генеральний директорат внутрішньої безпеки. Тому європейські відомства перебувають у тісному контакті щодо цього питання.

Кого підозрюють у співпраці

Одним з політиків, яких підозрюють у зв'язках з Китаєм, є депутат Європарламенту від ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліан Кра.

Його звинувачують у спонсорованих поїздках до Китаю та відвідуванні заходів, пов'язаних з Компартією. Також Кра має тісні зв'язки з людьми, які беруть участь у торгівлі китайським впливом.

Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, у Пекіні завершилася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили про підтримку РФ у захисті національного суверенітету.

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