Разведка Германии обеспокоена попытками Китая задобрить европейских политиков

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Гальденванг. Фото: google.com

Китай осторожно пытается сделать политику Запада более дружественной к себе. Страна работает над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Об этом заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Гальденванг, пишет Euractiv.

Читайте также:

КНР задобряет Запад

По словам Гальденванга, в последние годы наблюдается тенденция, когда Китай обращается к западным политикам с просьбой помочь в достижении поставленных целей.

В то же время Пекин очень заинтересован в создании благоприятного климата в Германии, чтобы тайный сбор политических разведданных оставался незамеченным.

"К пожилым, известным политикам, а также бизнес-лидерам обращаются и задабривают приятными поездками в Китай и особым отношением, надеясь, что они создадут дружеский имидж КНР", — сказал глава Федеральной службы.

Кроме того, деятельностью Китая обеспокоен и французский генеральный директорат внутренней безопасности. Поэтому европейские ведомства находятся в тесном контакте по этому вопросу.

Кого подозревают в сотрудничестве

Одним из политиков, подозреваемых в связях с Китаем, является депутат Европарламента от ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра.

Его обвиняют в оплаченных поездках в Китай и посещении мероприятий, связанных с Компартией. Также Кра имеет тесные связи с людьми, участвующими в торговле китайским влиянием.

Напомним, что вчера, 18 октября, в Пекине завершилась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Там заявили о поддержке РФ по защите национального суверенитета.