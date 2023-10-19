Разведка Германии обеспокоена попытками Китая задобрить европейских политиков
Китай осторожно пытается сделать политику Запада более дружественной к себе. Страна работает над привлечением на свою сторону европейских политиков.
Об этом заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Гальденванг, пишет Euractiv.
КНР задобряет Запад
По словам Гальденванга, в последние годы наблюдается тенденция, когда Китай обращается к западным политикам с просьбой помочь в достижении поставленных целей.
В то же время Пекин очень заинтересован в создании благоприятного климата в Германии, чтобы тайный сбор политических разведданных оставался незамеченным.
"К пожилым, известным политикам, а также бизнес-лидерам обращаются и задабривают приятными поездками в Китай и особым отношением, надеясь, что они создадут дружеский имидж КНР", — сказал глава Федеральной службы.
Кроме того, деятельностью Китая обеспокоен и французский генеральный директорат внутренней безопасности. Поэтому европейские ведомства находятся в тесном контакте по этому вопросу.
Кого подозревают в сотрудничестве
Одним из политиков, подозреваемых в связях с Китаем, является депутат Европарламента от ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра.
Его обвиняют в оплаченных поездках в Китай и посещении мероприятий, связанных с Компартией. Также Кра имеет тесные связи с людьми, участвующими в торговле китайским влиянием.
Напомним, что вчера, 18 октября, в Пекине завершилась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Там заявили о поддержке РФ по защите национального суверенитета.
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