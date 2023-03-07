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Розвідка США припускає, що вибухи на Nord Stream здійснила "проукраїнська група", — ЗМІ

7 березня 2023 19:19
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Газопровід Nord Stream 2 у Німеччині
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Нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи Nord Stream минулого року. Однак нові розвіддані поки що не надали жодних доказів причетності українського уряду до атаки на трубопроводи.

Про це пише New York Times з посиланням на власні джерела.

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Видання зазначає, що чиновники, знайомі з даними американської розвідки, наголосили, що не мають прямих доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його оточення якимось чином причетні до вибухів на газогонах або що ймовірні диверсанти діяли за вказівками представників української влади.

За словами американських чиновників, нові розвіддані свідчать про те, що ймовірні зловмисники — опоненти володимира путіна, однак не розкривають їхні особи чи те, хто міг керувати або фінансувати операцію. Американські чиновники також відмовилися повідомляти, як вдалося отримати ці розвіддані.

Як пише NYT, спочатку припущення США та Європи були зосереджені на можливій провині росії, однак США не знайшли доказів причетності рф до нападу на газопроводи.

Американські чиновники заявили, що диверсанти, швидше за все, були громадянами "України чи росії, або якоюсь комбінацією обох". Офіційні особи США також заявили про непричетність до вибухів американців чи британців.

Вибухові речовини, швидше за все, були закладені за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби, заявили офіційні особи США, які ознайомилися з новими розвідданими. Водночас вони припускають, що диверсанти пройшли спеціальну державну підготовку в минулому.

NYT зазначає, що будь-які припущення про причетність України, прямо чи опосередковано, до вибухів на Nord Stream можуть викликати негативну реакцію в Європі.

Нові розвіддані поки що не надали жодних доказів причетності українського уряду до атаки на трубопроводи, і офіційні особи США кажуть, що рівень довіри адміністрації Байдена до Зеленського та його команди національної безпеки постійно зростає.

Нагадаємо, 26 вересня у районі "Північного потоку" пролунали вибухи. Вибухи були настільки сильні, що їх зафіксували сейсмологи. Діри на нитках розташовані в шведській і данській економічних зонах.

Хоча на момент вибухів трубопроводи не працювали, всередині залишалася велика кількість газу, який витік через отвори в море і був добре помітний на поверхні.

Європейський союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "навмисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали росію винуватцем.

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