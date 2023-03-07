Разведка США предполагает, что взрывы на Nord Stream совершила "проукраинская группа", — СМИ

Газопровод Nord Stream 2 в Германии

Новые данные разведки, проверенные официальными лицами США, свидетельствуют, что "проукраинская группа" совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году. Однако новые разведданные пока не предоставили никаких доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

Кого обвиняют в атаке на газопроводы Nord Stream

Издание отмечает, что чиновники, знакомые с данными американской разведки, подчеркнули, что не имеют прямых доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение каким-либо образом причастны к взрывам на газопроводах или что вероятные диверсанты действовали по указаниям представителей украинской власти.

По словам американских чиновников, новые разведданные свидетельствуют о том, что вероятные злоумышленники — оппоненты владимира путина, однако не раскрывают их лица или те, кто мог управлять или финансировать операцию. Американские чиновники также отказались сообщать, как удалось получить эти разведданные.

Как пишет NYT, первоначально предположения США и Европы были сосредоточены на возможном вине россии, однако США не нашли доказательств причастности россии к нападению на газопроводы.

Американские чиновники заявили, что диверсанты, скорее всего, были гражданами "Украины или россии или какой-то комбинацией обоих". Официальные лица США также заявили о непричастности к взрывам американцев или британцев.

Взрывчатые вещества, скорее всего, были заложены с помощью опытных водолазов, которые, похоже, не работали на военные или разведывательные службы, заявили официальные лица США, ознакомившиеся с новыми разведданными. В то же время, они предполагают, что диверсанты прошли специальную государственную подготовку в прошлом.

NYT отмечает, что любые предположения о причастности Украины прямо или косвенно к взрывам на Nord Stream могут вызвать негативную реакцию в Европе.

Новые разведданные пока не предоставили доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы, и официальные лица США говорят, что уровень доверия администрации Байдена к Зеленскому и его команде национальной безопасности постоянно растет.

Напомним, 26 сентября в районе "Северного потока" раздались взрывы. Взрывы были так сильны, что их зафиксировали сейсмологи. Дыры на нитях расположены в шведской и датской экономических зонах.

Хотя на момент взрывов трубопроводы не работали, внутри оставалось большое количество газа, который утек через отверстия в море и был хорошо заметен на поверхности.

Европейский союз и НАТО назвали большие взрывы в Балтийском море "преднамеренным актом" саботажа, а Польша и Украина назвали россию виновником.