Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Разведка США предполагает, что взрывы на Nord Stream совершила "проукраинская группа", — СМИ arrow

Разведка США предполагает, что взрывы на Nord Stream совершила "проукраинская группа", — СМИ

7 марта 2023 19:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Газопровод Nord Stream 2 в Германии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новые данные разведки, проверенные официальными лицами США, свидетельствуют, что "проукраинская группа" совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году. Однако новые разведданные пока не предоставили никаких доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Кого обвиняют в атаке на газопроводы Nord Stream

Издание отмечает, что чиновники, знакомые с данными американской разведки, подчеркнули, что не имеют прямых доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение каким-либо образом причастны к взрывам на газопроводах или что вероятные диверсанты действовали по указаниям представителей украинской власти.

По словам американских чиновников, новые разведданные свидетельствуют о том, что вероятные злоумышленники — оппоненты владимира путина, однако не раскрывают их лица или те, кто мог управлять или финансировать операцию. Американские чиновники также отказались сообщать, как удалось получить эти разведданные.

Как пишет NYT, первоначально предположения США и Европы были сосредоточены на возможном вине россии, однако США не нашли доказательств причастности россии к нападению на газопроводы.

Американские чиновники заявили, что диверсанты, скорее всего, были гражданами "Украины или россии или какой-то комбинацией обоих". Официальные лица США также заявили о непричастности к взрывам американцев или британцев.

Взрывчатые вещества, скорее всего, были заложены с помощью опытных водолазов, которые, похоже, не работали на военные или разведывательные службы, заявили официальные лица США, ознакомившиеся с новыми разведданными. В то же время, они предполагают, что диверсанты прошли специальную государственную подготовку в прошлом.

NYT отмечает, что любые предположения о причастности Украины прямо или косвенно к взрывам на Nord Stream могут вызвать негативную реакцию в Европе.

Новые разведданные пока не предоставили доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы, и официальные лица США говорят, что уровень доверия администрации Байдена к Зеленскому и его команде национальной безопасности постоянно растет.

Напомним, 26 сентября в районе "Северного потока" раздались взрывы. Взрывы были так сильны, что их зафиксировали сейсмологи. Дыры на нитях расположены в шведской и датской экономических зонах.

Хотя на момент взрывов трубопроводы не работали, внутри оставалось большое количество газа, который утек через отверстия в море и был хорошо заметен на поверхности.

Европейский союз и НАТО назвали большие взрывы в Балтийском море "преднамеренным актом" саботажа, а Польша и Украина назвали россию виновником.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:17 Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

07:17 На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

07:16 Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

07:12 ”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

06:58 ​​​​​​​​ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:56 "Вы бы видели, что творилось в раздевалке": тренер Мудрика рассказал о победе над "Боруссией"

06:53 За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Новина з фото

06:45 Как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Новина з відео

19:25Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:18 Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД

Новина з відео

17:16Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

Актуальное по теме

None 8 Март 07:17

Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

None 8 Март 07:00

На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

None 8 Март 07:16

Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

None 8 Март 07:13

”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB