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Фестиваль "Союзовка": как украинцы Америки сохраняют свои традиции

19 июля 2023 23:08
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Обзор фестиваля украинской культуры в США "Союзовка" - фото
Выступление ансамбля на фестивале "Союзовка" в США. Фото: facebook/Soyuzivka Heritage Center
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Вы можете завезти этих людей далеко за океан, за тысячи километров от родной земли, но вы не заберете у них то, что живет в душе — их культуру, аутентичность и любовь к родной земле. Украинцы будут нести это все с собой за океаны, размывая культурные границы.

Как украинцы в Америке сохраняют свою идентичность, проводят фестивали и распространяют свою культуру — узнавали Новини.LIVE.

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Фестиваль "Союзовка"

Америка. Наши дни. Два часа езды от самого большого мегаполиса в мире. Апстейт штата Нью-Йорк. Вторые выходные июля здесь всегда проходит украинское действо. Все украинское общество северной Америки собирается на фестиваль культурного наследия "Союзовка".

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Фестиваль "Союзовка" в США. Фото: instagram/@jsdronephotography

Здесь поют украинские песни, проводят ярмарку украинской одежды и украшений, готовят украинскую еду, — здесь все просякнуто украинским духом.

Кроме того, центр "Союзовка" — это место проведения языковых семинаров, фестивалей, концертов, выставок, детских лагерей и все для того, чтобы поддерживать и беречь украинскую культуру.

Серпантины, как в Карпатах, и украинская знать в гостях

Поселок Кергонксон, где проходит фестиваль, расположен далеко в горах. Дорога здесь раскидывается горными серпантинами, как и в украинских Карпатах, разница разве что в дорожных знаках, написанных здесь на английском. Хотя некоторые даже с украинским подтекстом, как, например, к знаку "Stop" внизу дописали "Putin".

Когда приближаемся к месту назначения, почти у каждого дома в этом американском городке висит украинский флаг, а в эпицентре самой "Союзовки", места сбора украинцев, — большой украинский герб.

"— А у вас есть магазин?
— Нет, магазина нет, мы так, по фестивалям ездим", — слышно в разговоре где-то между строчками на маркете с украинскими вышиванками, силянками и ожерельями.

"— А где вы берете это все?
— По разному. Вот силянку делаю сама, а вот это (указывает на вышивку — ред.) — высылают из Украины!" — еще один разговор между рядами.

В украинском обществе Америки июльские украинские выходные на "Союзовке" — это своеобразное продолжение украинского фестивального лета в США. Начинается все в мае, на Манхеттене, возле Украинской Церкви св. Юра, где два дня в мегаполисе становятся очень украинскими.

Затем, неделей-двумя после — фестиваль на Михайловке при церкви святого Михаила в Дженкинтауне, Пенсильвания, украинский фестиваль на Стейтен Айленде и СУМы в Элленвиле, штат Нью-Йорк.

На каждом из них местные украинцы Америки презентуют выставки своих работ: вышиванки, бусы, различные изделия ручной работы, на которые заглядываются и охотно покупают посетители.

"Союзовка" же — это украинский центр культурного наследия штата Нью-Йорк. Это место в горах всегда принимало в Америке самых уважаемых гостей украинского происхождения. Здесь в свое время был Иосиф Слепой, диссиденты Мороз, Горынь и Черновол, первый президент независимой Украины, президент Польши. Здесь, среди елового леса, совместно с украинскими звездами, на забаве и сцене под открытым небом пели и выступали и голливудские звезды.

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Фестиваль "Союзовка" в США. Фото:
instagram/@jsdronephotography

Измененная ярмарка "Союзовки"

Неизменная традиция всех фестивалей — дневные ярмарки. Здесь можно погулять, купить сувениры и разные оригинальные вещи, познакомиться с мастерами.

Однако с началом полномасштабного вторжения здешние ярмарки несколько видоизменились. Здесь, среди вышиванок и товаров ручного ремесла, на маркете презентуются благотворительные волонтерские организации и фонды. Все они работают на благо Украины: кто собирает гуманитарку, кто помогает новоприбывшим украинцам в Соединенных Штатах, кто собирает средства на помощь военным.

"Надо приходить, выставляться, работать, чтобы община знала о нашей работе", — говорят волонтеры.

Где бы ни был, в душе — украинец

Алексей в Соединенных Штатах уже более пяти лет. Говорит, что наблюдает, как с начала эмиграции многие украинцы пытаются как можно быстрее ассимилироваться с местной культурой и традициями. И, в некоторой степени, это нормальное требование времени и принятие той страны, к которой приезжаешь, уважение и понимание ее, однако, несмотря на все старания, заглушить украинское не удается, потому что оно другое, родное.

"На каком-то моменте жизни я для себя понял, что украинская культура и ментальность, украинский дух — это не привычки, это не внешние факторы нашего поведения. Это генетический код, который нам достался от земли, родителей и который у нас в крови .

И кто бы как бы ни хотел выглядеть в данном случае — американцем, американизированным — следует сказать, что наше украинское нельзя вытеснять из себя никоим образом, потому что все это идентифицирует нас как независимый, свободолюбивый и красивый народ на планете земля.

Я горжусь, что я украинец, я уважаю свои украинские традиции и буду хранить их всегда, но я также благодарен стране своего проживания — Соединенным Штатам Америки", — говорит посетитель фестиваля и волонтер Алексей Прокопенко.

Культурная аутентика на "Союзовке" уносится сквозь столетия, границы и тысячи километров, царит в воздухе американских Карпат в Апстейте Нью-Йорка: за каждым поворотом люди в вышиванках, а под деревом на ярмарке играют музыки и поют повстанческие песни — здесь и скрипка, и баян и даже трембита.

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Выступление ансамбля на фестивале "Союзовка". Фото: instagram/@jsdronephotography

"Союзовка играет значительную роль в укреплении культурной идентичности украинцев. Этот фестиваль создает ощущение причастности и гордости за свое наследие, укрепляет связь со своими корнями. Люди, участвующие в этих фестивалях, могут сохранять и укреплять свою украинскую идентичность, даже живя в разных частях света", — говорит посетительница фестиваля и волонтер Яна Грант.

Третье поколение украинцев Америки

Участники ансамблей, которые на сцене танцевали украинский гопак и коломыйку, — это молодежь, которая в большинстве своем мало общается на украинском, однако очень умело танцует украинские танцы под украинские песни, очень искренне увлекается культурой и любит Украину.

Они с гордостью называют себя третьим поколением украинцев в Америке. У них любовь — к Родине, культуре, обычаям и традициям — это то, с чем они родились, что привито где-то из лона матери. И здесь совсем не играет роли земля, где они родились, важнее дух, который в них живет.

Уже к вечеру местная ярмарка опустела, а все, кто приехал на фестиваль, пристроились возле сцены — кто на креслах, кто на земле, сидели и слушали хедлайнеров нынешней "Союзовки". Это была украинская группа "ДахаБраха".

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Выступление группы ДахаБраха на фестивале "Союзовка" в США. Фото: instargam/
@jsdronephotography

"Помогайте Украине, говорите об Украине, чтобы весь мир не забывал, что у нас до сих пор идет кровопролитная война, и кто в мире террорист", — говорили со сцены исполнители, призывая всех быть на страже покоя своего государства там, откуда и где это лучше всего и можно делать сегодня.

Концерт заканчивается, а к концу первого дня фестиваля — забава, которая является своеобразной изюминкой мероприятия и которую с нетерпением ждут все: ребята высматривают красиво одетых девушек, на площадке освобождается место для танцев, а музыканты готовятся выигрывать песни.

Выступавшие днем ансамбли в очередной раз танцуют коломыйку и гопака, делают это искренне, с огромным восторгом, под аплодисменты и аккомпанемент тройственных музыкантов и трембиты.

Следовательно, именно с первого июльского фестиваля на "Союзовке" начинается лето. Здесь почти каждые выходные будут посвящены Украине, встречам и разговорам об Украине, танцевальным лагерям для детей.

В общем, люди приходят сюда, чтобы успокоить душу, где живет Украина, ее культура и украинская самобытность.

Заканчивается фестивальное лето в первые выходные сентября, когда в Америке будут праздновать государственный праздник Labor Day, где украинцы и американцы объединяются в праздновании.

Украинцы, только приезжающие в Америку, пытаются ассимилироваться к людям и стране, в которую они попали, пытаются выхватить образ жизни земли, где они сейчас есть. Однако рано или поздно каждый понимает, что душу не обманешь, а в которой Украина, ее культура, ее мощь и ее люди, энергией из которой можно жить, будучи далеко в мирах.

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