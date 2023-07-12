Гарантии безопасности для Украины - израильская модель

Премьер-министр Израиля Нетаньяху на военно-воздушной базе "Палмахим". Фото: REUTERS/Amir Cohen

Саммит НАТО в Вильнюсе, ожидания от которого были в огромной степени перегреты в украинском обществе, породил своего рода разочарование. Ждали приема в Альянс, а получили некие заверения в духе "как только, так сразу".

Впрочем, это было вполне ожидаемо и предсказуемо. НАТО никогда не примет в свои члены страну, на территории которой идет полномасштабная война такой интенсивности. Но так ли все плохо?

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"Израильская модель"

Это словосочетание употреблялось миллион раз, и те, кто его использовал, как правило, очень плохо себе представляют, что же это такое — "израильская модель".

Миф первый: гарантии безопасности от США. Многие, в том числе и в Украине, полагают, что Вашингтон гарантировал Израилю безопасность. Это не так. То есть совсем не так.

Никакого "договора" или "соглашения", в котором американцы гарантировали бы безопасность еврейского государства не существует. Есть целый ряд соглашений и договоров, в которых страны договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, но никаких обязательств, в случае большой войны, прислать свои войска для защиты Израиля США на себя никогда не брали.

Даже если разразится большой конфликт, который сейчас предсказывают многие аналитики, американская морская пехота не высадится на пляже в Тель-Авиве и не будет сражаться бок о бок с израильской армией. Так никогда не было и не будет.

Израильская военная операция в Дженине. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Миф второй: американская военная помощь. Миф тут заключается в том, что США с барского плеча дают Израилю военную помощь, а сами вертят Иерусалимом как хотят и указывают ему, что делать.

Лучший пример — операция "Опера", когда израильские ВВС внезапным ударом уничтожили иракский ядерный реактор в Осираке и навсегда закрыли Саддаму Хуссейну возможность получить ядерное оружие. Как тогда США отреагировали на эту акцию? На время приостановили военную помощь Израилю.

Лучше всего это сформулировал легендарный Моше Даян, бывший министр обороны Израиля: "Наши друзья американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, от советов отказываемся".

Дорога с двусторонним движением

Нужно понимать важную вещь: Израиль — не бедный родственник, которого содержат (в военном смысле) богатые американцы.

Военная помощь — дорога с двусторонним движением. Она составляет порядка 4 миллиардов долларов в год, это менее 15% от того бюджета, который Иерусалим тратит на свои вооруженные силы.

Сравните это с помощью Украине, которая уже составляет сумму, превышающую помощь Израилю за 15 лет.

Но при этом США получают приоритетный доступ ко всем технологиям и разработкам израильского ВПК. Это единственная страна, которая на сегодняшний день получила уже две батареи "Железного купола", на основе которых ведет свои разработки. В частности, Корпус морской пехоты разрабатывает мобильную систему для защиты боевых порядков своих войск.

Батарея "Железного купола" в Израиле. Фото: Wikipedia

И так было не всегда. По сути, широкомасштабная американская помощь Израилю началась только после войны Судного дня. До этого выкручивались самостоятельно.

Надо ли в НАТО?

Израиль никогда не состоял ни в каких военных или военно-политических союзах. Такова политика — мы самостоятельно решаем, как нам вести себя относительно нашей безопасности, в отличие от НАТО, где такие решения принимают коллективно, а главное — долго.

Есть и промежуточное решение — опять возвращаемся к израильскому опыту. Статус: основной союзник США вне НАТО. Это дает возможность широкого военного сотрудничества, обмена опытом и разведданными, получения (без излишних проволочек) крупной военной помощи от Вашингтона. И ни к чему не обязывает, в отличие от членства в Северо-Атлантическом союзе.

Кроме того, американцам совершенно все равно, есть ли на территории или вблизи территории своего "основного союзника" какой-то конфликт или территориальный спор.

Саммит НАТО в Вильнюсе, Литва. Фото: REUTERS/Yves Herman

Возможно, Украине следует хорошо подумать над тем, так ли ей нужно вступление в НАТО. Что ей это даст и будут ли "гарантии безопасности" настоящими гарантиями. Однажды ей уже гарантировали территориальную целостность в обмен на ядерное оружие.

Впрочем, это решать Киеву, фактически он уже стал щитом НАТО на восточных рубежах. И уж точно заслужил место в Альянсе. Вопрос только, когда он его займет.