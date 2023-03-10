Протесты в Грузии: пророссийские власти против прозападных граждан

Протесты в Тбилиси показали, что российским нарративам в Грузии не место

Мария Кагал Редактор международного отдела

Протесты в Грузии против скандального закона об иноагентах показали, насколько сильно страна не хочет российского влияния у себя дома. Как рука москвы постоянно тянется в сторону Грузии и как граждане страны этому противостоят, пишет Наташа Линдштедт, профессор кафедры государственного управления Эссекского университета. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Грузия: протесты против "закона об иностранных агентах" демонстрируют разрыв между промосковским правительством и прозападно настроенным населением

Правительство Грузии было вынуждено отозвать свой противоречивый закон об "иностранных агентах" после многодневных массовых протестов против того, что многие считали инспирированным россией законодательством, ограничивающим свободу прессы, делая почти невозможным вступление страны в Европейский Союз.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В течение двух ночей на этой неделе тысячи протестующих заполнили улицы Тбилиси, скандируя "Нет российским законам". ОМОН применил слезоточивый газ и водометы. Более 60 человек были задержаны. Но масштаб протестов заставил правящую партию "Грузинская мечта" отступить, заявив, что она "безусловно отзывает поддерживаемый мы законопроект без каких-либо обсуждений".

Законопроект, который недавно был представлен грузинским правительством, не позволил бы неправительственным группам и СМИ получать более 20% финансирования из-за рубежа. Он похож на закон, принятый в россии в 2022 году, который был использован для притеснения свободы СМИ.

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze 1 / 10

Когда-то Грузия была любимцем международного сообщества — ярким примером того, как постсоветская страна может преодолеть наследие коррупции и авторитаризма и отойти от границы государственного краха.

Протесты в Грузии 8 марта. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Но отношения Грузии с Западом начали меняться после того, как в 2012 году к власти пришел бизнесмен-миллиардер, самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили (де-факто удерживающий власть как лидер партии "Грузинская мечта", несмотря на то, что официально ушел в отставку в 2013 году).

Сначала казалось, что Иванишвили пытается построить хорошие отношения с Западом. Но он делал это, одновременно поддерживая тесные связи с москвой на том основании, что это было критически важно для безопасности Грузии.

Опрошенные мной эксперты во время визита в Грузию в конце 2022 года утверждали, что Иванишвили не намерен уступать власть. Таким образом, сохранение дружбы с россией служит этой цели лучше, чем попытка угодить Западу, что всегда сопровождалось определенными условиями, такими как соблюдение прав человека и обеспечение честности выборов.

Иванишвили также может быть скомпрометирован кремлем. Сообщалось, что он продал все свои российские активы в 2012 году, но в прошлом году Transparency International сообщила, что он все еще владеет бизнесом в россии через сеть оффшорных компаний, а также через свою семью и других представителей.

Считается, что олигарх обязан россии своей неожиданной победой на выборах в 2012 году — это стало особенно заметным из-за его отказа критиковать россию, которая вторглась в Грузию лишь четырьмя годами ранее.

Очевидная промосковская ориентация Иванишвили и его партии "Грузинская мечта" стала источником растущего недовольства среди рядовых грузин. Многие граждане страны считают, что их правительство мало заинтересовано в защите Грузии от политической и психологической агрессии со стороны россии, а возможно, даже от военной агрессии.

Активисты на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси 6 марта с плакатом с портретами путина и Иванишвили. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Среди грузин также широко распространена обеспокоенность тем, что они воспринимают как отсутствие приверженности правительства к настоящей демократии. В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что, хотя выборы и были оценены как конкурентные и честные, "распространенные обвинения в давлении на избирателей и размывании границы между правящей партией и государством снизили доверие общественности к некоторым аспектам процесса". Журналисты и руководители НПО, с которыми я проводила интервью, утверждали, что режим постоянно следит за ними.

Независимо от того, является ли Иванишвили российской марионеткой или просто разделяет политическое видение кремля, россия получила больше рычагов влияния на Грузию под его руководством.

Общественная реакция

Но протесты показывают, до какой степени явная пророссийская ориентация правительства возмутила значительную часть грузинского населения. Поскольку российские войска находятся всего в 40 км от столицы, Тбилиси, многие опасаются, что Грузию может постичь судьба Украины — особенно если правительство другой ориентации может продолжить движение страны ближе к Западу, присоединившись к ЕС и оставаясь кандидатом в НАТО.

Склонность к такому развитию ясна — опрос, проведенный в августе 2022 года, показал, что по меньшей мере 75% грузин хотят присоединиться к ЕС, и только 2% пророссийски настроены.

Тбилиси 10 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

И антироссийские настроения только усилились с притоком бегущих в Грузию россиян после вторжения в Украину. Появилась даже онлайн-петиция с призывом разрешить россиянам оставаться в Грузии всего три месяца.

Исторически грузины показали, что они готовы выходить на улицы, чтобы протестовать против несправедливости: будь то для защиты прав сообщества геев и лесбиянок или для того, чтобы осудить фальсификацию выборов, или для демонстрации против жестокости и коррупции полиции.

Протесты, приведшие к "Революции роз" в 2003 году, положили конец руководству страны советских времен и привели к разрыву с москвой. У политического руководства страны также есть опыт уступок в ответ на выход граждан на улицы. Это можно было наблюдать в 2019 году, когда многомесячные протесты вынудили правительство, возглавляемое "Грузинской мечтой", пообещать избирательную реформу.

Но человек москвы все еще держит бразды правления в Тбилиси, и попытка его правительства принять закон об "иностранных агентах" является еще одним доказательством того, что россия будет продолжать влиять и вдохновлять некоторые страны, которые она считает своей орбитой.

Провал реформы, однако, свидетельствует о том, что власти москвы в Грузии есть предел. Теперь многое может зависеть от исхода войны владимира путина против Украины.

Наташа Линдштедт, профессор кафедры государственного управления, Эссекский университет

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze