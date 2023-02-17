Россия пытается сменить правительство в Молдове

Кремль подстрекает повстанческие настроения в Молдове ради смены правительства

Мария Кагал Редактор международного отдела

Молдова получила статус кандидата на членство в ЕС в июне прошлого года после полномасштабного вторжения россии в Украину. Похоже, такой дерзкий шаг нешуточно возмутил кремлевских недоимператоров. И страна, и так имеющая давнюю историю "дружбы" с россией, снова оказалась под угрозой. Новые протесты в Кишиневе для свержения прозападного правительства страны имеют четкий российский след. Об этом пишет профессор по международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

"Футбольный конфликт" вызывает опасения относительно новых попыток россии дестабилизировать соседнюю Молдову

Молдова скатывается к очередному кризису после отставки премьер-министра Наталии Гаврилицы и опасений, что россия готовит переворот с целью свержения прозападного президента Майи Санду.

На пресс-конференции в столице Молдовы Кишиневе 13 февраля Санду подтвердила предварительные обвинения, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским во время его выступления в Европейском Совете, что кремль собирается совершить государственный переворот против Молдовы.

Зеленский заявил, что проинформировал Санду о "подробном российском плане" "сломать демократический порядок в [Молдове] и установить контроль над ней".

В свою очередь, Санду заявила, что план россии предусматривал использование "диверсантов с военным прошлым, переодетых в гражданскую одежду, для совершения насильственных действий, нападений на государственные учреждения и захвата заложников". Она добавила, что к перевороту будут привлечены иностранные агитаторы из россии, Черногории, Беларуси и Сербии.

Мая Санду. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Заявление Санду было немедленно отвергнуто кремлем, который заявил, что обвинения "абсолютно безосновательны и необоснованны".

Но у москвы есть инструменты для попыток дестабилизировать Молдову в рамках своей стратегии в войне против Украины, и, учитывая ее географию, Молдова является легкой и удобной мишенью для кремля. Поэтому эти последние разоблачения, возможно, не являются неожиданными, но они вызывают глубокую обеспокоенность и должны развеять любой миф о том, что цели владимира путина ограничиваются Украиной.

История подрывной деятельности

Зажатая между Украиной и Румынией, разрываясь между проевропейскими и пророссийскими настроениями, Молдова уже давно стала объектом российского влияния. Конфликт в Приднестровье, берущий свое начало еще со времен распада Советского Союза, остается нерешенным по сей день — несмотря на постоянные усилия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — продолжает давать москве важные рычаги влияния как на Молдову, так и на Украину.

Фото: Минобороны Приднестровья / Facebook

В апреле на небольшой территории сепаратистов раздалось несколько взрывов, но эскалации насилия, которой опасались, не произошло.

По мере углубления экономического кризиса в Молдове в результате войны в Украине и роста цен на энергоносители и продукты питания пророссийские силы в стране устроили массовые публичные протесты против правительства и президента.

Эти протесты были организованы так называемой партией "Шор", названной в честь беглого молдавского олигарха Илана Шора, который, как сообщается, причастен к политическому и финансовому скандалу вокруг крупной банковской аферы, связанной с исчезновением 1 миллиарда долларов США из трех молдавских банков в 2014 году — что он отрицает. Но протесты широко рассматриваются как дело рук москвы, использующей экономические трудности рядовых молдован и пытающегося сорвать проевропейский курс страны.

Российские угрозы в адрес Молдовы не являются чем-то новым. Но они усилились за последний год после того, как Молдова подала заявку на членство в ЕС, когда россия вторглась в Украину. Страна получила официальный статус кандидата в июне 2022 года.

Фото: Maia Sandu / Facebook

Существует обеспокоенность будущим суверенитетом Молдовы. Многие считают, что это часть плана путина по возвращению россии статуса великого государства типа Советского Союза, распад которого он оплакивал как "геополитическую катастрофу". Предотвращение сползания ныне независимых стран, таких как Молдова и Украина, на западную орбиту ЕС и НАТО будет оставаться главным внешнеполитическим приоритетом путина на постсоветском пространстве.

Футбольный конфликт

За последние несколько дней появилось больше подробностей о предполагаемом русском заговоре в Молдове. Судя по всему, хорошо подготовленные и хорошо экипированные иностранные агенты должны проникнуть в места протестов, а затем спровоцировать и совершить насильственные нападения на государственные учреждения, захватить заложников и сменить действующую власть.

Это может показаться надуманным, но так ли это? Недавно Молдова отказала во въезде сербским футбольным фанатам, планировавшим поддержать свою команду, ФК "Партизан Белград", в матче Лиги Европы против приднестровского "Шерифа Тирасполь".

Фото: REUTERS

Хотя правительства Черногории и Сербии обратились к Санду за разъяснениями по поводу этих обвинений, существует история участия сербских футбольных хулиганов в военизированной деятельности, включая военные преступления, совершенные печально известными "Тиграми Аркана" во время войны в Боснии в начале 1990-х годов.

Более того, россия попыталась свергнуть правительство Черногории в октябре 2016 года, как раз накануне вступления страны в НАТО в следующем году, и это было очень похоже на то, что планировалось недавно в Молдове.

Длительный кризис

Даже если эта последняя российская попытка вмешательства в дела Молдовы будет успешно сорвана, вряд ли на этом попытки кремля использовать Молдову как рычаг давления на Украину и на Запад закончатся.

Экономический и политический кризис в Молдове реальный, что предоставляет москве широкие возможности воспользоваться обеспокоенностью людей ростом цен на продукты питания, газ и электроэнергию. И в Молдове, и в Приднестровье существуют значительные пророссийские настроения — возможно, это не прокремлевские настроения, но они сочетают в себе родство с русской культурой, ностальгию по советскому прошлому и возмущение по поводу затрат на европейскую интеграцию и ее неопределенных будущих преимуществ.

Все это явно играет на руку москве, поскольку создает неопределенность для правительства в Кишиневе. Это также вызывает опасения Киева относительно потенциального второго фронта на южной границе вблизи Одессы. Для ЕС это увеличивает расходы не только на поддержание стабильности в Молдове, но и на проведение реформ, необходимых для членства в ЕС.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Продолжительная история российских дестабилизационных усилий в Молдове подчеркивает необходимость четкого и решительного ответа не только со стороны правительства в Кишиневе, но и западных союзников страны. Вмешательство кремля в молдавскую политику будет неизбежно продолжаться, создавая нестабильность и неопределенность будущего статуса критически важного соседа Украины.

Стефан Вольф, профессор по международной безопасности, Бирмингемский университет

Фото: REUTERS