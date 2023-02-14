Загроза державного перевороту у Молдові: коментар МЗС росії

У москві відреагували на звинувачення у підготовці держперевороту у Молдові
Міністерство закордонних справ росії прокоментувало заяви влади Молдови про підготовку москвою державного перевороту. В МСЗ рф назвали ці заяви "бездоказовою дезінформацією".
Про це заявила речниця МЗС росії Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ.
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Заява Захарової
Представниця МЗС рф назвала заяви Києва та Кишинева щодо підготовки спроби держперевороту у Молдові "необґрунтованими і бездоказовими".
"Це у стилі класичних прийомів, які нерідко використовують США, інші країни Заходу і Україна — спочатку звинуватити з посиланням на нібито закриту розвідувальну інформацію, а потім використовувати її для виправдання власних незаконних дій…
Справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про "російський план дестабілізації Молдови" — втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією. А влада Молдови підтверджує цей фейк, щоб з використанням міфу про російську загрозу відвернути увагу від внутрішніх проблем, створених передусім провальним соціально-економічним курсом чинної влади, посилити боротьбу з інакодумством та політичними опонентами", — заявила Захарова.
Вона додала, що рф буцімто не намагається втручатися у справи Молдови чи якоїсь іншої країни та не є загрозою для неї.
"Закликаємо владу Молдови проявити нарешті державну мудрість, не піддаватися на провокації ззовні та керуватися у своїх діях інтересами громадян власної країни, розумінням великих плюсів, які можуть забезпечити Молдові стабільні дружні відносини з росією", — додала Захарова.
Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.
13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі. За її словами, кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.