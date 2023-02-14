Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У москві відреагували на звинувачення у підготовці держперевороту у Молдові arrow

У москві відреагували на звинувачення у підготовці держперевороту у Молдові

14 лютого 2023 12:39
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Загроза державного перевороту у Молдові: коментар МЗС росії
Марія Захарова
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ росії прокоментувало заяви влади Молдови про підготовку москвою державного перевороту. В МСЗ рф назвали ці заяви "бездоказовою дезінформацією". 

Про це заявила речниця МЗС росії Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ. 

Читайте також:

Заява Захарової

Представниця МЗС рф назвала заяви Києва та Кишинева щодо підготовки спроби держперевороту у Молдові "необґрунтованими і бездоказовими". 

"Це у стилі класичних прийомів, які нерідко використовують США, інші країни Заходу і Україна — спочатку звинуватити з посиланням на нібито закриту розвідувальну інформацію, а потім використовувати її для виправдання власних незаконних дій…

Справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про "російський план дестабілізації Молдови" — втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією. А влада Молдови підтверджує цей фейк, щоб з використанням міфу про російську загрозу відвернути увагу від внутрішніх проблем, створених передусім провальним соціально-економічним курсом чинної влади, посилити боротьбу з інакодумством та політичними опонентами",  заявила Захарова.

Вона додала, що рф буцімто не намагається втручатися у справи Молдови чи якоїсь іншої країни та не є загрозою для неї.  

"Закликаємо владу Молдови проявити нарешті державну мудрість, не піддаватися на провокації ззовні та керуватися у своїх діях інтересами громадян власної країни, розумінням великих плюсів, які можуть забезпечити Молдові стабільні дружні відносини з росією", додала Захарова. 

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі. За її словами, кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

13:23 Білоцерківський завод "Еталон" виставили на продаж: яка стартова ціна

13:21 Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

13:21 Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

13:20 Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік

12:58 Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом

12:54 Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість

12:50 "Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження

12:49 Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Новина з відео

11:50 "Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

Ексклюзив

11:20 "Треба радіти життю": чи святкуватимуть одесити день закоханих

Новина з відео

10:50 Вогонь міг перекинутись далі: в Одесі спалахнув дах житлового будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:18 Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні

Новина з відео

09:54 Окупанти готуються до масованих цілодобових атак на Луганщині, — Гайдай

Новина з відео

08:42 ​​​​​​​У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі

Новина з відео

08:25 День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 13:26

Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

None 14 Лютий 13:30

Білоцерківський завод "Еталон" виставили на продаж: яка стартова ціна

None 14 Лютий 13:22

Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

None 14 Лютий 13:20

Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB