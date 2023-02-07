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У Молдові каратимуть за сепаратизм: чи торкнеться це Придністров'я

7 лютого 2023 23:20
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Молдові каратимуть за сепаратизм — прийняте відповідне законодавство
Уряд Молдови
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Парламент Молдови ухвалив у другому читанні законопроєкт із новими статтями Кримінального кодексу, що стосуються сепаратизму. Зокрема, у правовому полі з'являться такі терміни, як "антиконституційний суб'єкт" та "незаконна інформаційна структура".

Про це повідомляє Newsmaker.md.

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Нові поправки до законодавства передбачають внесення до Кримінального кодексу Молдови відповідальності за роботу незаконних воєнізованих організацій, які створені як у країні, так і за кордоном. Окрема група поправок додасть до кримінальної практики склад злочинів, які мають зв'язок зі шпигунством та державною зрадою, а одна із статей у Кримінальному кодексі передбачає, що є відповідальність за замовчування перед органами влади щодо злочинів проти держави чи національної безпеки Молдови. 

Стаття про переслідування за сепаратизм передбачає покарання за спроби відокремити частину території Молдови із порушенням положень національного законодавства чи міжнародних договорів.

"Відповідно до неї, сепаратистські дії, тобто дії, вчинені з метою відокремити частину території Республіки Молдова з порушенням положень національного законодавства або міжнародних договорів, караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Поширення предметів, матеріалів та інформації, що підбурюють на такі дії — позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. В обох випадках, якщо винною визнається юридична особа, покаранням буде штраф від 3000 до 5000 умовних одиниць з позбавленням права займатися певною діяльністю або ліквідацією юрособи. Також каратимуть за підбурювання до сепаратизму та його фінансування", — пишуть ЗМІ.

Що буде із Придністров'ям

Віцеспікер парламенту Молдови Михайло Попшой заявив, що громадяни, які не порушують закон, можуть не хвилюватися і це не вплине на місцепроживання. 

"Мирні громадяни, незалежно від того, де вони живуть, не можуть бути сепаратистами, тобто пересічні громадяни не можуть підпадати під цей закон", — сказав політик.

Конфлікт Молдови та Придністров'я

У 1992 році Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту. Зокрема, причиною стали "страхи" проросійської частини населення, що Молдова буде у складі Румунії. Відтак у Придністров'ї перебувають російські війська.

Станом на сьогодні у складі оперативної групи російських військ у Придністров'ї залишаються:

  • два окремі мотострілецькі батальйони;
  •  батальйон охорони та обслуговування;
  • 82-й та 113-й мотострілецькі батальйони по черзі виконують миротворчу місію на Дністрі, через рік змінюючи один одного.

Загальна чисельність оперативної групи росіян на окупованій території Молдови, включаючи миротворчі сили — близько 1700 військовослужбовців.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Україна посилила охорону своїх кордонів. Особливо укріпили межі з ворожими територіями, зокрема з невизнаною ПМР.

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