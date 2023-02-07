В Молдове будут наказывать за сепаратизм — принято соответствующее законодательство

Правительство Молдовы

Парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект с новыми статьями Уголовного кодекса, касающимися сепаратизма. В частности, в правовом поле появятся такие термины, как "антиконституционный субъект" и "незаконная информационная структура".

Об этом сообщает Newsmaker.md .

Как в Молдове будут бороться с сепаратизмом

Новые поправки в законодательство предполагают внесение в Уголовный кодекс Молдовы ответственности за работу незаконных военизированных организаций, созданных как в стране, так и за рубежом. Отдельная группа поправок прибавит к уголовной практике состав преступлений, связанных со шпионажем и государственной изменой, а одна из статей в Уголовном кодексе предусматривает, что есть ответственность за умолчание перед органами власти по преступлениям против государства или национальной безопасности Молдовы.

Статья о преследовании за сепаратизм предусматривает наказание за попытки обособить часть территории Молдовы с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.

"В соответствии с ней, сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Распространение предметов, материалов и информации, подстрекающих на такие действия — лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.В обоих случаях, если виновным признается юридическое лицо, наказанием будет штраф от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юрлица. ", - пишут СМИ.

Что будет с Приднестровьем

Вицеспикер парламента Молдовы Михаил Попшой заявил, что граждане, не нарушающие закон, могут не беспокоиться и это не повлияет на местожительство.

"Мирные граждане, независимо от того, где они живут, не могут быть сепаратистами, то есть рядовые граждане не могут подпадать под этот закон", - сказал политик.

Конфликт Молдовы и Приднестровья

В 1992 году Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта. В частности, причиной стали "страхи" пророссийской части населения, что Молдова будет в составе Румынии. Следовательно, в Приднестровье находятся российские войска.

По состоянию на сегодняшний день в составе оперативной группы российских войск в Приднестровье остаются:

два отдельных мотострелковых батальона;

батальон охраны и обслуживания;

82-й и 113-й мотострелковые батальоны поочередно выполняют миротворческую миссию на Днестре, через год сменяя друг друга.

Общая численность оперативной группы россиян на оккупированной территории Молдовы, включая миротворческие силы, — около 1700 военнослужащих.

Напомним, после начала полномасштабной войны Украина ужесточила охрану своих границ. Особенно укрепили границы с враждебными территориями, в частности, с непризнанной ПМР.