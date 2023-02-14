Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В москве отреагировали на обвинения в подготовке госпереворота в Молдове arrow

В москве отреагировали на обвинения в подготовке госпереворота в Молдове

14 февраля 2023 12:39
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Угроза государственного переворота в Молдове: комментарий МИД россии
Мария Захарова
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство иностранных дел россии прокомментировало заявления властей Молдовы о подготовке москвой государственного переворота. В МСЗ рф назвали эти заявления "бездоказательной дезинформацией".

Об этом заявила представитель МИД россии Мария Захарова, пишут российские СМИ.

Читайте также:

Заявление Захаровой

Представитель МИД рф назвала заявления Киева и Кишинева о подготовке попытки госпереворота в Молдове "необоснованными и бездоказательными".

"Это в стиле классических приемов, которые часто используют США, другие страны Запада и Украина — сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий...

Настоящая цель Киева, запустившего дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдовы", — втянуть Кишинев в жесткое противостояние с россией. А власти Молдовы подтверждают этот фейк, чтобы с использованием мифа о российской угрозе отвлечь внимание от внутренних проблем, созданных прежде всего провальным социально-экономическим курсом действующей власти, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами", — заявила Захарова.

Она добавила, что россия якобы не пытается вмешиваться в дела Молдовы или какой-либо другой страны и не представляет угрозы для нее.

"Призываем власти Молдовы проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием больших плюсов, которые могут обеспечить Молдове стабильные дружеские отношения с россией", — добавила Захарова.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали. По ее словам, кремль готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны – из россии, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:25 "Вы уже поняли, где место оркам": футболист "Миная" рассказал о драке с россиянами

14:20 Законная рыбалка: где в Одесской области запрещается ловить рыбу

14:20 Ford готовит масштабное сокращение работников, чтобы сэкономить деньги для электрокаров

Новина з фото

14:16 Судья проекта МастерШеф обнажился ради дня всех влюбленных: креативные открытки от шоумена

14:15 В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами: двое ликвидированы, ще двое серьезно ранены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:12 Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью

Новина з фото

14:08 Очередная ложь: захватчики обещают восстановить в Мариуполе трамвайное депо

Эксклюзив

14:00 "Россияне ведут суицидальные атаки": военный о реальной ситуации на линии фронта

13:57 Сборная Чехии будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за россиян

13:55 Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв уже превышает 37 тысяч

Новина з відео

13:37 Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

13:26 Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: ОВА показала последствия

Новина з відео

12:30 Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

Новина з відео

11:50 "Пусть найдет любовь всех": в Одесском зоопарке выпустили клип ко дню влюбленных

Эксклюзив

11:20 "Надо радоваться жизни": будут ли одесситы отмечать день влюбленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Огонь мог опрокинуться дальше: в Одессе вспыхнула крыша жилого дома

Новина з відео

10:18 Резников и Остин прибыли на заседание "Рамштайна": чего ждать Украине

Новина з відео

09:54 Оккупанты готовятся к массированным круглосуточным атакам в Луганской области, — Гайдай

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Новина з відео

08:25 День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Актуальное по теме

None 14 Февраль 14:24

"Вы уже поняли, где место оркам": футболист "Миная" рассказал о драке с россиянами

None 14 Февраль 14:21

Законная рыбалка: где в Одесской области запрещается ловить рыбу

None 14 Февраль 14:20

Ford готовит масштабное сокращение работников, чтобы сэкономить деньги для электрокаров

None 14 Февраль 14:15

Судья проекта МастерШеф обнажился ради дня всех влюбленных: креативные открытки от шоумена

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB