Угроза государственного переворота в Молдове: комментарий МИД россии

В москве отреагировали на обвинения в подготовке госпереворота в Молдове
Министерство иностранных дел россии прокомментировало заявления властей Молдовы о подготовке москвой государственного переворота. В МСЗ рф назвали эти заявления "бездоказательной дезинформацией".
Об этом заявила представитель МИД россии Мария Захарова, пишут российские СМИ.
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Заявление Захаровой
Представитель МИД рф назвала заявления Киева и Кишинева о подготовке попытки госпереворота в Молдове "необоснованными и бездоказательными".
"Это в стиле классических приемов, которые часто используют США, другие страны Запада и Украина — сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий...
Настоящая цель Киева, запустившего дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдовы", — втянуть Кишинев в жесткое противостояние с россией. А власти Молдовы подтверждают этот фейк, чтобы с использованием мифа о российской угрозе отвлечь внимание от внутренних проблем, созданных прежде всего провальным социально-экономическим курсом действующей власти, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами", — заявила Захарова.
Она добавила, что россия якобы не пытается вмешиваться в дела Молдовы или какой-либо другой страны и не представляет угрозы для нее.
"Призываем власти Молдовы проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием больших плюсов, которые могут обеспечить Молдове стабильные дружеские отношения с россией", — добавила Захарова.
Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.
13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали. По ее словам, кремль готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны – из россии, Беларуси, а также Сербии и Черногории.