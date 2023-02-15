Правительство Сирии препятствует спасательным операциям ООН

Правительство Башара Асада изначально препятствует международным миссиям, используя землетрясение в своих политических целях

Мария Кагал Редактор международного отдела

Землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля и приведшее уже к почти 40 тысячам погибших, — это огромная трагедия для всего мира. Множество стран и неправительственных международных организаций отправили свою помощь в пострадавший регион. Однако без политики и здесь не обошлось. Правительство Башара Асада воспользовалось моментом, чтобы снова поднять вопрос санкций против Сирии, в очередной раз пренебрегая своими гражданами. Детальнее — в статье Скотта Лукаса, профессора Института Клинтона, Университетский колледж Дублина. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Турецко-сирийское землетрясение: Асад обвиняет Запад, пока международные организации пытаются оказать помощь его отчаявшемуся народу

Сирийскому режиму Асада не потребовалось много времени, чтобы извлечь политическую и экономическую выгоду из разрушений от землетрясения. В то время как спасательные службы оказывали помощь жертвам подземных толчков силой 7,8 баллов 6 февраля, связанные с сирийским режимом организации требовали от правительств "немедленно прекратить блокаду и односторонние принудительные экономические санкции, что накладываются на Сирию и ее народ в течение 12 лет".

Давние поклонники линии Асада отреагировали так же оперативно. Рания Халек, комментатор проасадовских и российских государственных СМИ, написала в Твиттере: "Сирия должна бороться с этой чудовищной катастрофой, находясь под санкциями США, которые разрушили ее медицинский сектор и способность к реагированию, эти санкции преступны".

Сирия имеет дело с этим горячим раздражителем при поддержке США консультаций, які повинні були керувати його медичним персоналом і capacity to respond, ці sanctions є criminal https://t.co/MqMxgy4XbN — Rania Khalek (@RaniaKhalek) February 6, 2023

Тем временем режим угрожал заблокировать любую помощь удерживаемым оппозицией районам на северо-западе Сирии, а его посол в ООН Бассам Саббаг настаивал на том, что Дамаск должен контролировать все поставки в Сирию.

Координатор миссии ООН в Сирии Эль-Мостафа Бенламлих обратился с призывом: "Отложите политику в сторону и разрешите нам выполнять нашу гуманитарную работу. Мы не можем позволить себе ждать и вести переговоры. Пока мы будем вести переговоры, все уже будет сделано, все будет закончено".

Санкционные манипуляции Асада

Санкции из-за смертоносных 12-летних репрессий режима против своих граждан были введены 29 апреля 2011 года, через шесть недель после того, как власти задержали и жестоко обращались с мальчиками-подростками, которые рисовали граффити в городе Дараа на юге Сирии, что повлекло за собой народное восстание. Тогдашний президент США Барак Обама отдал приказ заблокировать имущество лиц, причастных к нарушениям прав человека.

В мае Европейский Союз и Канада присоединились к ним, введя запреты на въезд и замораживание активов физических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут использоваться вооруженными силами режима. В августе Вашингтон расширил санкции, распространив их на нефтяной сектор и запретив экспорт товаров из США в Сирию.

США внесли в черный список деятелей режима, связанных с программой химического оружия Асада, после атак с применением зарина и хлора, в результате которых погибли или были ранены тысячи мирных жителей. В 2019 году Вашингтон ужесточил эти меры, приняв Закон Цезаря о защите гражданского населения Сирии. Побужденный фотографиями 6785 задержанных, большинство из которых были замучены до смерти в тюрьмах режима, этот закон был направлен на отрасли, связанные с инфраструктурой, военным обслуживанием и производством энергии.

Но американские, европейские и международные санкции подразумевают исключения для гуманитарной помощи. В ноябре 2021 года после сообщений неправительственных организаций о препятствиях для их деятельности Министерство финансов США расширило свою генеральную лицензию, чтобы "способствовать законной гуманитарной деятельности, продолжая отказывать в поддержке злоумышленникам".

Когда Европейский Союз продлил свои мероприятия в мае 2022 года, он подтвердил, что "экспорт продуктов питания, медикаментов или медицинского оборудования не подпадает под санкции ЕС, а для гуманитарных целей предусмотрен ряд конкретных исключений".

Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Иордании 13 февраля. Фото: Syrian Presidency/REUTERS

Помощь поступала в Дамаск на протяжении всего восстания, несмотря на постоянные репрессии, но значительная ее часть оседала в карманах режима Асада и его приспешников. Анализ 779 закупок ООН за 2019-2020 годы показал, что с помощью манипуляций с обменными курсами режим присвоил 100 миллионов долларов США. Остальные средства были отобраны у неправительственных организаций, которые работают на подконтрольных режиму территориях.

Human Rights Watch и Сирийская программа правового развития подытожили, что случай с Сирией показал, как агентства ООН подвергаются "значительному репутационному и фактическому риску финансирования злоупотребляющих правом субъектов и/или субъектов, действующих в секторах повышенного риска без достаточных гарантий".

Несмотря на это, Европейский Союз принял запрос о помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Первоначальные 3,5 млн евро были выделены на обеспечение доступа к "жилищу, воде, санитарии и различным предметам медицинского назначения", а также на поддержку поисково-спасательных операций.

После этого Германия объявила о выделении дополнительных 26 миллионов евро гуманитарной помощи, а Великобритания — 3 миллиона фунтов стерлингов.

Фото: REUTERS/Ahmed Saad

В четверг Министерство финансов США объявило о продлении лицензии на оказание гуманитарной помощи, "чтобы четко дать понять, что санкции США в Сирии не помешают усилиям по спасению жизни сирийского народа".

Отсечение оппозиционных территорий

Самый страшный барьер для международной помощи уже давно построен вокруг подконтрольных оппозиции районов на северо-западе Сирии. В 2014 году ООН санкционировала открытие четырех пограничных пунктов для оказания помощи: двух из Турции на северо-западе Сирии и двух из Ирака на северо-востоке.

К 2022 году вето россии в Совете Безопасности ООН сократило четыре пункта в один — контрольно-пропускной пункт "Баб аль-Хава", пересекающий границу с Турцией в провинцию Идлиб. Если бы не политика вокруг вторжения владимира путина в Украину, россияне могли бы закрыть этот последний пункт в январе, отрезав 4 миллиона человек от любого доступа к помощи.

Сразу после землетрясения дорога из Турции в "Баб аль-Хаву" была сильно повреждена. Турецкие власти должны были предоставить разрешение, но были "полностью перегружены делами и помощью собственному народу". ООН не решалась использовать другие пункты пересечения границы из-за отрицания режима Асада и россии.

В результате первая партия помощи — шесть грузовиков с палатками и средствами гигиены — прибыла на северо-запад Сирии только в четверг утром, через 72 часа после землетрясения.

Спасатели полагаются на старые краны, кирки и лопаты, говорит председатель организации гражданской обороны "Белые каски" Раед аль-Салех: "ООН не оказывает помощь, в которой мы больше всего нуждаемся, чтобы помочь нам спасти жизнь, а время истекает".

Политический экономист Карам Шаар из Института Ближнего Востока подытожил в Твиттере: "Стоны тысяч людей, которые оказались под завалами, прекратились за последние несколько часов. Почему ООН не оказала помощь? Потому что им нужно разрешение Дамаска: того самого Дамаска, который бомбил их днями и ночами".

Groaning of thousands trapped pod rubble has ceased over past pastw hours.



Why didn't the UN drop aid? Поэтому они нуждаются в получении от Damascus: в том же городе Damascus, что будет брошить их день и ночь.



What a world! https://t.co/mZONRffPZB

2/2 pic.twitter.com/5K2oQ48y3h — Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) February 9, 2023

Между тем, в то время как количество жертв растет как на подконтрольных Асаду, так и на подконтрольных оппозиции территориям Сирии, из Дамаска продолжают раздаваться политические барабаны. Министр иностранных дел режима Фейсал Микдад во время встречи с чиновником ООН в четверг без видимой иронии заявил: "Западная политизация гуманитарной помощи неприемлема".

Скотт Лукас, профессор Института Клинтона, Университетский колледж Дублина

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi