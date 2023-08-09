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Израиль: раскол в обществе перекинулся на армию — протесты продолжаются

9 августа 2023 19:37
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
В Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы — Ауслендер
Израильские резервисты протестуют против судебной реформы. Фото: REUTERS/Amir Cohen
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Уже много месяцев к ряду в Израиле идут масштабные протесты против проводимой правительством Нетаниягу юридической реформы. Если вкратце, ее суть такова: правящая коалиция хочет принять пакет законов, существенно ограничивающих полномочия Верховного суда (БАГАЦа).

С учетом особенностей израильской политической системы (почти нет разделения между исполнительной и законодательной ветвями власти), это может сильно повлиять — причем, в худшую сторону — на систему сдержек и противовесов, на которых стоит демократия еврейского государства.  

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Резервисты против реформы

Одними из самых активных участников протестов стали резервисты израильской армии. Они даже организовали свое движение "Братья по оружию".

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Протестанты с флагом "Братья и сестры по оружию". Фото: REUTERS/Amir Cohen

Их инструментом, кроме участия в демонстрациях, стал отказ являться на резервистскую службу.

Важно понимать, что практически все "отказники" — добровольцы. То есть, люди, отслужившие отведенный законом срок резервистской службы и продолжающие ее на волонтерских началах.

Особенно ярко это проявилось в ВВС. Там летчики-добровольцы выполняют не только учебные, но и боевые задачи. Например, участвуют в нанесении ударов по территории Сирии. 

Не хотите служить — не надо

Непонятно, кто надоумил премьер-министра, бывшего боевого офицера и человека, владеющего лучше других информацией, произнести фразу "страна может обойтись без нескольких эскадрилий, но не сможет обойтись без правительства".

Ничего более далекого от действительности и не скажешь. Понятно, что Нетаниягу имел в виду именно летчиков резерва.

В разного рода пабликах и медиа, связанных с правительством, начали активно продвигать нарратив, что таких немного, и это ни на что не повлияет. Оказалось, что повлияет и очень даже сильно. 

Потому что мы — пилоты

Боевые летчики в Израиле — это элита элит, золотой запас государства и фундамент, на котором держится безопасность страны и ударная мощь ЦАХАЛа.

Пока отказничество носило одиночный и эпизодический характер, это не вызывало тревогу, но сейчас речь идет уже о десятках пилотов.

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Протест резервистской группы "Братья по оружию". Фото: REUTERS/Amir Cohen

Проблема в том, что уровень своей квалификации боевой летчик должен поддерживать постоянно, полеты не реже чем раз в две недели. Иначе — падение уровня и невозможность выполнять боевые задачи. 

Кроме этого, о своем отказе являться на резервистские сборы и по требованию командования заявили не только летчики, но и штабные специалисты. Тут тоже важно понимать, что многие из них занимают важные и ответственные штабные должности в ВВС, разведке и других армейских структурах.

Они занимаются планированием операций, их руководством и сопровождением, обучением других офицеров и обладают колоссальным опытом. Их теоретически можно заменить, но, в любом случае, только людьми с несомненно меньшим опытом. 

Что же до летного состава, в ВВС нет такого, как есть в других родах войск. Например, у танкистов или пехоты есть кадровая бригада, есть резервная. В каждой же эскадрильи часть летного состава — кадровые летчики, часть — резервисты.

Если они не приходят, это подрывает боеспособность конкретного подразделения. Кадровых летчиков физически не хватает. Это буквально единичные специалисты. В год Школа военно-воздушных сил выпускает 70-80 пилотов, но это включая всех — вертолетчиков, штурманов, транспортников.

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Члены резервистской протестной группы "Братья по оружию". Фото: REUTERS/Amir Cohen

Если от службы завтра откажутся 100 пехотинцев или танкистов, то армия, скорее всего, этого даже не ощутит. А отказ сотни летающих пилотов сразу скажется на ее боеспособности. 

Отложенные последствия

Долгие годы такое положение (летчики-резервисты-добровольцы ходят на службу и выполняют боевые задачи) всех устраивало, и это оказалось ловушкой. Сейчас их просто некем заменить.

Примерно такая же ситуация в элитных спецподразделениях, где резервисты-добровольцы тоже выполняют много боевых задач. В "Сайрете Маткаль" (Спецназ Генштаба), Шайетет-13 (спецназ ВМС), "Эгоз" (антитеррористическое подразделение) резервисты тоже стали отказываться от явки на сборы, учения и операции. 

Глава генштаба израильской армии Герци А-Леви уже доложил премьер-министру, что в ближайшее время боеспособность армии из-за "отказников" не пострадает, но это только в ближайшее. Потом все станет хуже.

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Резервист во время протеста против судебной реформы в Израиле. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Конечно, случись большая война, все эти люди придут на службу, но летчики будут с утраченной квалификацией, резервисты спецназа — со сниженными боевыми навыками. 

Все это может побудить врагов, которых полно по периметру государства, решиться на какие-то действия.

Понятно, что военной мощи хватит, чтобы справиться со всеми, но вопрос в цене. Для своих противников Израиль (хоть и внешне) уже не выглядит таким грозным.

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