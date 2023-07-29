Протести в Ізраїлі через судову реформу: подробиці

Протестувальники в Ізраїлі. Фото: Reuters

В Ізраїлі тривають протести через спробу Уряду внести зміни до судової реформи. Ситуацію ускладнює те, що резервісти армії погрожують відмовитися від служби.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Зазначається, що зміни до судової реформи поділили суспільство на два табори. Одні підтримують судові зміни і вважають, що вони допоможуть протистояти лівій упередженості в рішеннях необраного суду. Натомість критики кажуть, що це послабить демократію.

Армія Ізраїлю особливо стурбована тим, що зміни судової системи спровокують переслідування офіцерів з боку Міжнародного суду.

Через це, як повідомляється у виданні, цього місяця близько 10 тисяч резервістів підписи публічний лист. Зокрема, у ньому вони заявили про відмову від служби, якщо Уряд зробить перший крок до ухвалення змін судової реформи.

"Немає іншого виходу, окрім як відмовитися від послуги. Досі демонстрації провалилися: уряд все одно пішов вперед. Нам доведеться вживати жорсткіших заходів", — сказав один з генералів армії Ізраїлю.

Що відомо про протести в Ізраїлі

Відомо, що масові протести в Ізраїлі розпочалися у січні цього року. Тоді в Уряді заявили про те, що планують переглянути судову реформу.

Вона, перш за все, передбачає те, що парламентська більшість визначатиме вибір суддів Верховного суду. Натомість сам суд втратить можливість скасовувати рішення Уряду.

У понеділок, 24 липня, стало відомо про те, що Уряд Ізраїлю офіційно ввів у дію першу частину судової реформи, запропонованою Нетаньяху. Опозиція в цей час бойкотувала голосування, компромісу досягти не вдалося.

Нагадаємо, в Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту. Причина — судова реформа Біньяміна Нетаньяху, яку все одно ухвалили навіть після того, як почалися масштабні страйки по всій країні. Протестувальники проводили мітинги в Єрусалимі та Тель-Авіві вночі на 24 липня.