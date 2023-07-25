В Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту: в чому причина
Сьогодні, 25 липня, лікарі Ізраїлю планують протестувати через судову реформу Біньяміна Нетаньяху, яку все одно ухвалили навіть після того, як почалися масштабні страйки по всій країні. Протестувальники проводили мітинги в Єрусалимі та Тель-Авіві вночі на 24 липня.
Про це пише The Guardian.
Організація протесту
В Ізраїльській медичній асоціації, яка представляє майже 95% лікарів країни, повідомили, що будуть проводити 24-годинну акцію протесту. Вийнятками будуть надання медичної допомоги в Єрусалимі та швидкої допомоги по всій країні.
"Минулого тижня вони провели короткий страйк як попередження, стверджуючи, що судова реформа "спустошить систему охорони здоров’я". За даними Організації лікарів-інтернів, у вівторок до страйку лікарів приєднаються 73% інтернів", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою міністр охорони здоров’я Моше Арбель закликав через суд заборонити протести, аби не сталося цих страйків.
В чому полягає законопроєкт реформи
Зазначається, що цей законопроєкт щодо судової реформи дає дозвіл необраному верховному суду країни скасовувати рішення, які приймались в уряді.
Всі прихильники Нетаньяху підтримали його, водночас опозиція залишила засідання та вигукувала "Ганьба!".
Протести в Ізраїлі
Відомо, що в ніч на понеділок на вулицях, які знаходяться поряд із будівлею парламенту в Єрусалимі, зібралося близько 20 тисяч мітингувальників.
"Стіни та паркани були обклеєні наклейками з написами "ми не будемо служити диктатору", "демократія або повстання" та "врятуйте Ізраїль від Нетаньяху", — зазначили у матеріалі.
Правоохоронці застосовували проти протестувальників водомети та перший раз використали скунсовий газ, аби розігнати громадян, які робили перешкоди на дорозі.
"Це ставить нас на шлях до диктатури", — наголосив один із протестувальників Денні Кіммел в Єрусалимі.
"Так не роблять з людьми, які протестують. Це їхнє право".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив останньої миті скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики з безпеки з причини заворушень у державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.