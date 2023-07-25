В Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту: в чому причина

Протести в Ізраїлі проти судової реформи. Фото: Reuters

Сьогодні, 25 липня, лікарі Ізраїлю планують протестувати через судову реформу Біньяміна Нетаньяху, яку все одно ухвалили навіть після того, як почалися масштабні страйки по всій країні. Протестувальники проводили мітинги в Єрусалимі та Тель-Авіві вночі на 24 липня.

Про це пише The Guardian.

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Організація протесту

В Ізраїльській медичній асоціації, яка представляє майже 95% лікарів країни, повідомили, що будуть проводити 24-годинну акцію протесту. Вийнятками будуть надання медичної допомоги в Єрусалимі та швидкої допомоги по всій країні.

"Минулого тижня вони провели короткий страйк як попередження, стверджуючи, що судова реформа "спустошить систему охорони здоров’я". За даними Організації лікарів-інтернів, у вівторок до страйку лікарів приєднаються 73% інтернів", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Моше Арбель закликав через суд заборонити протести, аби не сталося цих страйків.

Протести в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Corinna Kern

В чому полягає законопроєкт реформи

Зазначається, що цей законопроєкт щодо судової реформи дає дозвіл необраному верховному суду країни скасовувати рішення, які приймались в уряді.

Всі прихильники Нетаньяху підтримали його, водночас опозиція залишила засідання та вигукувала "Ганьба!".

Протести в Ізраїлі

Відомо, що в ніч на понеділок на вулицях, які знаходяться поряд із будівлею парламенту в Єрусалимі, зібралося близько 20 тисяч мітингувальників.

"Стіни та паркани були обклеєні наклейками з написами "ми не будемо служити диктатору", "демократія або повстання" та "врятуйте Ізраїль від Нетаньяху", — зазначили у матеріалі.

Правоохоронці застосовували проти протестувальників водомети та перший раз використали скунсовий газ, аби розігнати громадян, які робили перешкоди на дорозі.

Протести в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Corinna Kern

"Це ставить нас на шлях до диктатури", — наголосив один із протестувальників Денні Кіммел в Єрусалимі.

"Так не роблять з людьми, які протестують. Це їхнє право".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив останньої миті скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики з безпеки з причини заворушень у державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.