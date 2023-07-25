Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту: в чому причина arrow

В Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту: в чому причина

25 липня 2023 09:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі лікарі оголосили 24-годинну акцію протесту: в чому причина
Протести в Ізраїлі проти судової реформи. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 25 липня, лікарі Ізраїлю планують протестувати через судову реформу Біньяміна Нетаньяху, яку все одно ухвалили навіть після того, як почалися масштабні страйки по всій країні. Протестувальники проводили мітинги в Єрусалимі та Тель-Авіві вночі на 24 липня.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Організація протесту

В Ізраїльській медичній асоціації, яка представляє майже 95% лікарів країни, повідомили, що будуть проводити 24-годинну акцію протесту. Вийнятками будуть надання медичної допомоги в Єрусалимі та швидкої допомоги по всій країні. 

"Минулого тижня вони провели короткий страйк як попередження, стверджуючи, що судова реформа "спустошить систему охорони здоров’я". За даними Організації лікарів-інтернів, у вівторок до страйку лікарів приєднаються 73% інтернів", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Моше Арбель закликав через суд заборонити протести, аби не сталося цих страйків.

null
Протести в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Corinna Kern

В чому полягає законопроєкт реформи

Зазначається, що цей законопроєкт щодо судової реформи дає дозвіл необраному верховному суду країни скасовувати рішення, які приймались в уряді. 

Всі прихильники Нетаньяху підтримали його, водночас опозиція залишила засідання та вигукувала "Ганьба!".

Протести в Ізраїлі

Відомо, що в ніч на понеділок на вулицях, які знаходяться поряд із будівлею парламенту в Єрусалимі, зібралося близько 20 тисяч мітингувальників.

"Стіни та паркани були обклеєні наклейками з написами "ми не будемо служити диктатору", "демократія або повстання" та "врятуйте Ізраїль від Нетаньяху", — зазначили у матеріалі.

Правоохоронці застосовували проти протестувальників водомети та перший раз використали скунсовий газ, аби розігнати громадян, які робили перешкоди на дорозі. 

null
Протести в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Corinna Kern

"Це ставить нас на шлях до диктатури", — наголосив один із протестувальників Денні Кіммел в Єрусалимі. 

"Так не роблять з людьми, які протестують. Це їхнє право".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив останньої миті скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики з безпеки з причини заворушень у державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз