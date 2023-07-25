В Израиле врачи объявили 24-часовую акцию протеста: в чем причина

Протесты в Израиле против судебной реформы Фото: Reuters

Сегодня, 25 июля, врачи Израиля планируют протестовать из-за судебной реформы Биньямина Нетаньяху, которую все равно приняли даже после того, как начались масштабные забастовки по всей стране. Протестующие проводили митинги в Иерусалиме и Тель-Авиве в ночь на 24 июля.

Об этом пишет The Guardian.

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Организация протеста

В Израильской медицинской ассоциации, представляющей почти 95% врачей страны, сообщили, что будут проводить 24-часовую акцию протеста. Исключения будут предоставлены медицинской помощи в Иерусалиме и скорой помощи по всей стране.

"На прошлой неделе они провели короткую забастовку как предупреждение, утверждая, что судебная реформа "опустошит систему здравоохранения". По данным Организации врачей-интернов, во вторник к забастовке врачей присоединятся 73% интернов", — говорится в сообщении.

В свою очередь министр здравоохранения Моше Арбель призвал через суд запретить протесты, чтобы не произошло этих митингов.

Протесты в Израиле. Фото: REUTERS/Corinna Kern

В чем заключается законопроект реформы

Отмечается, что этот законопроект по судебной реформе дает разрешение неизбранному верховному суду страны отменять принимаемые в правительстве решения.

Все сторонники Нетаньяху поддержали его, в то же время оппозиция покинула заседание и восклицала "Позор!".

Протесты в Израиле

Известно, что в ночь на понедельник на улицах, расположенных рядом со зданием парламента в Иерусалиме, собралось около 20 тысяч митингующих.

"Стены и заборы были оклеены наклейками с надписями "мы не будем служить диктатору", "демократия или восстание" и "спасти Израиль от Нетаньяху", — отметили в материале.

Правоохранители применяли против протестующих водометы и первый раз использовали скунсовый газ, чтобы разогнать граждан, которые препятствовали на дороге.

Протесты в Израиле. Фото: REUTERS/Corinna Kern

"Это ставит нас на путь к диктатуре", — подчеркнул один из протестующих Дэнни Киммел в Иерусалиме.

"Так не поступают с протестующими людьми. Это их право".

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус решил в последний момент отменить свою поездку в Ирак. Произошло это из-за рисков безопасности по причине беспорядков в государстве, которые произошли в результате антимусульманских демонстраций в Швеции.